السودان ومصر يتفقان على خارطة طريق لتطوير العلاقات الثنائية (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 04:39 مساءً - اتفق السودان ومصر على وضع خارطة طريق لصالح تطوير العلاقات الثنائية خاصة في المجالات الثقافية والإعلامية، والتفاهم حول ترتيب حدث ثقافي إعلامي مشترك في مدينة بورتسودان خلال الفترة القريبة المقبلة بدعم من وزارة الثقافة والإعلام.



وبحث وزير الثقافة والإعلام، الدكتور جرهام عبد القادر، لدى لقائه بمكتبه ببورتسودان اليوم مع السفير المصري بالسودان هاني صلاح بحضور وكيل الوزارة سمية الهادي، مستقبل وسبل تعزيز العلاقات الثنائية السودانية المصرية بالتركيز على الجوانب الثقافية والإعلامية.



وقال السفير المصري في تصريحات صحفية بمنصة الناطق الرسمي، إن اللقاء تناول البرامج المتاحة خلال الفترة المقبلة بما يشمل ترتيب مجموعة من الأنشطة المشتركة التي تسهم في تعريف الشعبين بالعادات والقيم والتقاليد المشتركة عبر التاريخ.



وأضاف: "اتفقنا على بحث سبل الترتيب لعمل مشترك بين الفنانين والنخب والمثقفين من البلدين خلال الفترة المقبلة ووضع هياكل وأسس لإنجاح هذا العمل".



وقال إن مصر تقف دائما وأبدا إلى جانب السودان خاصة في ظل الظرف الدقيق الذي يمر به السودان، ومبينا أن السودان دائما يقف إلى جانب مصر في كل الظروف، متطرقا إلى استضافة مصر للسودانيين بسبب الحرب، مبينا أن مصر تعتز بهذه الاستضافة وأنها تعتبر ذلك واجب عليها ومسئولية في ظل ظروف الحرب.

وأوضح السفير أن اللقاء تطرق إلى المشروعات المشتركة، وتم الحديث عن إعادة تنشيط إذاعة وادي النيل والتي بدأت نشاطها منذ خمسينات القرن الماضي لتكون الإذاعة صوتا للبلدين، مشيرا إلى نقاشات سابقة مع وزارة الإعلام حول تطوير العلاقات بين البلدين، مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد حراكا كبيرا في مجالات العمل الثقافي والإعلامي قائلا: "هذا هو ما نحتاجه في مثل هذه الأوقات الصعبة".

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