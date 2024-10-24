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رئيس الحكومة اللبنانية: وقف إطلاق النار ليس بيدي - أخبار كلمتك

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رئيس الحكومة اللبنانية: وقف إطلاق النار ليس بيدي - أخبار كلمتك

رئيس الحكومة اللبنانية: وقف إطلاق النار ليس بيدي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 04:16 مساءً - شدد رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، نجيب ميقاتي، على أن الأولوية هي لوقف إطلاق النار، وقال إن "هذا الأمر ليس بيدي وليس بيد الدول التي تضامنت معنا وإنما بيد إسرائيل".

تطبيق القرار 1701 ونشر الجيش اللبناني 

وفي تصريح بعد مؤتمر باريس لدعم لبنان، قال ميقاتي: "الأولوية هي لوقف إطلاق النار ومن ثم تطبيق القرار 1701 ونشر الجيش في جنوب الليطاني وتعزيز دوره ودور اليونيفيل"، مشددا على أنه "يجب انتخاب رئيس للجمهورية وتأليف حكومة جديدة للقيام بالإصلاحات".

وأكد أنه "يوجد ضغط دولي كبير على إسرائيل لـوقف إطلاق النار ليس بيدي وليس بيد الدول التي تضامنت معنا وإنما بيد إسرائيل"، مشيرا إلى أن "الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قام بما يلزم ويهتم بموضوع لبنان ويعي كل التفاصيل وأشكر كل من ساهم في إنجاح هذا المؤتمر".

المساعدة الإنسانية لا تكفي

وشدد ميقاتي على أن "المساعدة الإنسانية لا تكفي لأنّه يجب حماية الإنسان أولا"، مضيفا: "مطلبنا الأساسي هو وقف إطلاق النار".

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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