رئيس الحكومة اللبنانية: وقف إطلاق النار ليس بيدي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 04:16 مساءً - شدد رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، نجيب ميقاتي، على أن الأولوية هي لوقف إطلاق النار، وقال إن "هذا الأمر ليس بيدي وليس بيد الدول التي تضامنت معنا وإنما بيد إسرائيل".

تطبيق القرار 1701 ونشر الجيش اللبناني

وفي تصريح بعد مؤتمر باريس لدعم لبنان، قال ميقاتي: "الأولوية هي لوقف إطلاق النار ومن ثم تطبيق القرار 1701 ونشر الجيش في جنوب الليطاني وتعزيز دوره ودور اليونيفيل"، مشددا على أنه "يجب انتخاب رئيس للجمهورية وتأليف حكومة جديدة للقيام بالإصلاحات".

وأكد أنه "يوجد ضغط دولي كبير على إسرائيل لـوقف إطلاق النار ليس بيدي وليس بيد الدول التي تضامنت معنا وإنما بيد إسرائيل"، مشيرا إلى أن "الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قام بما يلزم ويهتم بموضوع لبنان ويعي كل التفاصيل وأشكر كل من ساهم في إنجاح هذا المؤتمر".

المساعدة الإنسانية لا تكفي

وشدد ميقاتي على أن "المساعدة الإنسانية لا تكفي لأنّه يجب حماية الإنسان أولا"، مضيفا: "مطلبنا الأساسي هو وقف إطلاق النار".

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