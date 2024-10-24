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ابنة قائد قوة الرضوان تكشف وصية والدها قبل استشهاده (فيديو) - أخبار كلمتك

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ابنة قائد قوة الرضوان تكشف وصية والدها قبل استشهاده (فيديو) - أخبار كلمتك

ابنة قائد قوة الرضوان تكشف وصية والدها قبل استشهاده (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 04:16 مساءً - كشفت ابنة إبراهيم عقيل، قائد "قوة الرضوان" في "حزب الله" اللبناني، عن طلب نقله والدها للأمين العام للحزب حسن نصر الله بعد اغتيال إسرائيل القيادي في الحزب فؤاد شكر في يوليو الماضي.

وقالت زينب في لقاء صحفي: إنه بعد أن "استشهد الحاج محسن (شكر) كان السيد يتحدث عن إنجازاته فسألت والدي عن هذه الإنجازات التي لم يتم التكلم عنها، كيف ستظهر ومتى من الممكن أن يعرفها الناس، ويعرفوا تضحياتكم؟".

إضافة 200 مجاهد إلى قوة الرضوان.. وصية إبراهيم عقيل قبل استشهاده 

وأضافت زينب، أن والدها طلب من الأمين العام لـ"حزب الله" أنه "عندما استشهد لا يتكلم عني أو إنجازاتي.. ووصيتي له أن لا يتم الرد بإطلاق الصواريخ أو قصف إسرائيل، بل إضافة 200 مجاهد إلى قوة الرضوان.. أي بدلا من القصف لمرة واحدة سيكون هناك 200 مقاتل جديد يحاربون العدو على فترة طويلة من الزمن".

غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية 

وكان "حزب الله" قد أكد في 20 سبتمبر الماضي، في بيان له، مقتل القيادي العسكري في الحزب إبراهيم عقيل، خلال غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية في لبنان، ومعه 15 آخرين من القياديين والعناصر خلال اجتماع لهم.

وأعلن "حزب الله" اللبناني، في بيان يوم 28 سبتمبر الماضي أن أمينه العام، حسن نصر الله، "التحق برفقائه الشهداء العظام الخالدين الذين قاد مسيرتهم نحو 30 عاما" في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية في بيروت.

فيما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن "إسرائيل صفت الحساب باغتيال نصر الله".
 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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