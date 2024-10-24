ميقاتي: يجب حصر السلاح بيد الجيش اللبناني وفق الدستور - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 04:16 مساءً - أكد رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، اليوم الخميس أن هناك ضغطا دوليا لوقف إطلاق النار في لبنان.

وأضاف في كلمة له على هامش مؤتمر باريس لدعم لبنان، بوجود ضغط دولي كبير لوقف إطلاق النار، مشددًا على أن قرار وقف إطلاق النار بيد إسرائيل.

وجوب حصر السلاح بيد الجيش اللبناني

وأكد أنه يجب حماية المدنيين قبل تقديم المساعدات لهم، إذًا هناك أولوية لوقف إطلاق النار أولا ثم تطبيق القرار 1701.

كما شدد على وجوب حصر السلاح بيد الجيش اللبناني، وفقا للدستور.

ورأى أنه لا بد من انتشار الجيش اللبناني في جنوب الليطاني وتعزيز دوره إلى جانب قوات اليونيفيل.

160 هدفًا لحزب الله في جنوب لبنان

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، الهجوم على أكثر من 160 هدفًا لجماعة حزب الله في جنوب لبنان.

وفي وقت سابق من اليوم، شن الاحتلال الإسرائيلي غارات على مدينة صور وأحيائها جنوبي لبنان.

وكان جيش الاحتلال قد طالب بإخلاء شوارع حيرام وجعفر شرف الدين وأبو ديب وشارع الآثار في المدينة.

تصاعد أعمدة الدخان الكثيف إثر الاستهداف

وشنت الطائرات الإسرائيلية غارة على محيط بلدة القاسمية قرب مدينة صور، وبينت المشاهد تصاعد أعمدة الدخان الكثيف إثر الاستهداف.

كما استهدفت الطائرات الإسرائيلية سلسلة غارات على مدينة الخيام جنوبي لبنان، كما استهدف القصف الإسرائيلي بلدات عربصاليم وكفررمان وصريفا والطيبة ومرج حاروف.

إطلاق 100 قذيفة صاروخية من ‎لبنان على بلدات إسرائيلية منذ الصباح جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه ويهدد بقصف الطواقم الطبية في لبنان

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