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إسرائيل تقرر تأجيل ردها على إيران لهذا السبب - أخبار كلمتك

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إسرائيل تقرر تأجيل ردها على إيران لهذا السبب - أخبار كلمتك

إسرائيل تقرر تأجيل ردها على إيران لهذا السبب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 03:53 مساءً -  ذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم الخميس، أن إسرائيل أرجأت الرد على الهجمات الإيرانية على كيان الاحتلال بسبب تسريب وثائق "البنتاجون" الأمريكية.

 

تسريب الوثائق السرية يفضح خطط إسرائيل للهجوم على إيران

 ونقلت القناة 13 الإسرائيلية، ظهر اليوم الخميس، عن وسائل إعلام غربية أنه بسبب تسريب وثائق "البنتاجون" الأمريكية بشأن تفاصيل الاستعدادات للهجوم الإسرائيلي على إيران، فقد أرجأت إسرائيل القيام بالرد على إيران.

وأوضحت أن إسرائيل قررت تأجيل القيام بعملية عسكرية على أهداف إيرانية بعد شعور تل أبيب بالقلق من تسريب الوثائق الأمريكية، متوقعة أن عملية التسريب قد دفعت بإيران إلى تغيير أنماط الهجوم المتعددة، فضلا عن إجبار كبار المسؤولين الإسرائيليين على إعادة التفكير وربما التخطيط لخطة رد بديلة ومفصلة.

وفي السياق نفسه، أكد مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، الثلاثاء الماضي، أن "التحقيق الذي تجريه دوائر الاستخبارات في واشنطن، بشأن تسريب وثائق الخطة العسكرية الإسرائيلية لضرب إيران، بدأ يشير إلى الاشتباه بضلوع موظفة كبيرة في البنتاجون".

 

تسريب وثائق الخطة العسكرية الإسرائيلية لضرب إيران

 ونقلت قناة "سكاي نيوز عربية"، عن المسئول بالبنتاجون، قوله إن "الموظفة المشتبه بها في عملية تسريب وثائق الخطة العسكرية الإسرائيلية لضرب إيران، هي أمريكية إيرانية الأصل وتدعى آريان طبطبائي".

وتعمل آريان طبطبائي، المشتبه بها، والتي لم تتم إدانتها حتى الآن، مديرة مكتب مساعد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، للعمليات الخاصة والنزاعات الدولية.

ويذكر أن أعضاء في الكونجرس الأمريكي، قد ربطوا اسم المشتبه بها (طبطبائي)، في التحقيقات التي طالت الموفد الأمريكي إلى إيران روبرت مالي، وهو المسؤول الذي أحيل إلى التحقيق بعد الاشتباه بتصرفه بمعلومات سرية دون أخذ إذن مسبق وقيامه باتصالات سرية مع شخصيات إيرانية.

 

هجوم صاروخي كبير على إسرائيل

 وشنّت إيران، في الأول من أكتوبر الجاري، هجوما صاروخيا كبيرا على إسرائيل، قالت إنه جاء ردًا على اغتيال الرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية إسماعيل هنية، والأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، ومسؤول ملف لبنان في فيلق "القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني عباس نيلفروشان.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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