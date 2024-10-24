بلينكن: إسرائيل أنجزت أهدافها في غزة، وضمنت عدم تكرار "7 أكتوبر" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 03:37 مساءً - قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، إن دولة الاحتلال أنجزت أهدافها في قطاع غزة وضمنت أن “7 أكتوبر” لن يتكرر.

تحقيق أهداف دولة الاحتلال في قطاع غزة

وأضاف بلينكن: "الوقت حان لإنهاء مرحلة الحرب في غزة.. نريد إدارة فلسطينية لقطاع غزة وناقشنا أفكارا حول الأمن والحوكمة".

وتابع وزير الخارجية الأمريكي: "المفاوضون سيعاودون المناقشات حول اليوم التالي في غزة".

العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، باستشهاد 16 فلسطينيا في غارة إسرائيلية استهدفت مدرسة تؤوي نازحين في النصيرات وسط قطاع غزة.

وأعلنت ‏وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، استهداف سلسلة غارات إسرائيلية مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

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