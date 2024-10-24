أبو الغيط يعزي وزير خارجية تركيا في ضحايا الهجوم الإرهابي بأنقرة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 02:45 مساءً - وجه أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، برقية عزاء ومواساة إلى هاكان فيدان، وزير خارجية تركيا، وذلك في وفاة عدد من المواطنين الأتراك وإصابة آخرين جراء العمل الإرهابي الذي استهدف شركة الصناعات الجوية والفضائية (توساش) في أنقرة.

عمل إرهابي يتنافى مع القيم الدينية والإنسانية

وأعرب أبو الغيط عن إدانته لهذا العمل الإرهابي الذي يتنافى مع القيم الدينية والإنسانية، مؤكدًا موقف الجامعة العربية الثابت والقائم على رفض الإرهاب بكافة أشكاله وصوره أيًا كان مصدره.

أبو الغيط: على العالم إنهاء السبب الجذري لمعاناة الشعب الفلسطيني وإقامة دولته أبو الغيط يستقبل المبعوث الأممي لليمن ويؤكد دعم الجامعة العربية لجهود خفض التصعيد

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.