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أبو الغيط يعزي وزير خارجية تركيا في ضحايا الهجوم الإرهابي بأنقرة - أخبار كلمتك

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أبو الغيط يعزي وزير خارجية تركيا في ضحايا الهجوم الإرهابي بأنقرة - أخبار كلمتك

أبو الغيط يعزي وزير خارجية تركيا في ضحايا الهجوم الإرهابي بأنقرة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 02:45 مساءً - وجه أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، برقية عزاء ومواساة إلى هاكان فيدان، وزير خارجية تركيا، وذلك في وفاة عدد من المواطنين الأتراك وإصابة آخرين جراء العمل الإرهابي الذي استهدف شركة الصناعات الجوية والفضائية (توساش) في أنقرة.

عمل إرهابي يتنافى مع القيم الدينية والإنسانية

وأعرب أبو الغيط عن إدانته لهذا العمل الإرهابي الذي يتنافى مع القيم الدينية والإنسانية، مؤكدًا موقف الجامعة العربية الثابت والقائم على رفض الإرهاب بكافة أشكاله وصوره أيًا كان مصدره.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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