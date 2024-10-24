استشهاد 16 فلسطينيا في غارة إسرائيلية استهدفت مدرسة تؤوي نازحين بغزة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 02:45 مساءً - أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، باستشهاد 16 فلسطينيا في غارة إسرائيلية استهدفت مدرسة تؤوي نازحين في النصيرات وسط قطاع غزة.

وأعلنت ‏وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، استهداف سلسلة غارات إسرائيلية مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

إعادة غزة إلى أوائل الخمسينات من القرن العشرين

وقال مفوض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازاريني، يوم الأربعاء، إن عاما واحدا من الحرب أعاد غزة إلى أوائل الخمسينات من القرن العشرين.

وأفاد لازاريني في بيان "وفقًا لأحدث دراسة أجرتها الأمم المتحدة، دمرت الحرب الاقتصاد الفلسطيني وتركت كل سكان غزة تقريبا في فقر، مع تراجع مؤشرات الحياة مثل الصحة والتعليم بمقدار 70 عامًا".

وأضاف: "كلما طال أمد هذا، كلما طال الوقت لإعادة مئات الآلاف من الفتيات والفتيان إلى بيئة تعليمية، وكلما كانت التحديات أكثر شدة للتراجع عن هذه الخسائر الفادحة".

العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي حربه واسعة النطاق على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر عام 2023 وذلك عقب تنفيذ حركة حماس هجوما عسكريا مباغتا على البلدات الإسرائيلية المحاذية للقطاع.

ومنذ ذلك الوقت، استشهد 42718 فلسطينيًّا، وأصيب ما يزيد عن 100282 آخرين غالبيتهم من النساء والأطفال، بحسب ما أعلنته وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة الأربعاء الماضي.

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