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إعلامي إماراتي يكشف مفاجأة كبرى بشأن أزمة ثلاثي الزمالك - أخبار كلمتك

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إعلامي إماراتي يكشف مفاجأة كبرى بشأن أزمة ثلاثي الزمالك - أخبار كلمتك

إعلامي إماراتي يكشف مفاجأة كبرى بشأن أزمة ثلاثي الزمالك - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 01:17 مساءً - كشف الإعلامي الإماراتي عبد الله الكعبي مفاجأة حول هوية صاحب أزمة ثلاثي الزمالك مصطفى شلبي ونبيل عماد "دونجا" ومدير الكرة عبد الواحد السيد.

 

مشادة ثلاثي الزمالك مع أحد منظمي السوبر

 ودخل ثنائي الزمالك "مصطفى شلبي ونبيل عماد "دونجا" وعبد الواحد السيد مدير الكرة" في مشادة مع أحد منظمي السوبر، بعد نهاية مباراة بيراميدز الأحد الماضي، في نصف نهائي السوبر المصري، ما دفع الجهاز الإداري للزمالك للتدخل من أجل فض الاشتباك.

ويخضع الثلاثي حاليا إلى المحاكمة في الإمارات، بتهمة التعدي على هذا الشخص.

 

المعلومات التي تم تداولها غير صحيحة

 وقال عبدالله الكعبي عبر برنامجه المذاع على فضائية تلفزيون عجمان: "إن شاء الله يتم حل الأمور مع لاعبي الزمالك وتقام المباراة النهائي، وبالمناسبة من كان يرتدي القميص الأحمر يعمل في نادي الوحدة وليس فرد أمن، والمعلومات التي تم تداولها غير صحيحة".

واستقرت المحكمة على تأجيل القضية عقب الاستماع إلى الأطراف في الجلسة الأولى التي انتهت أمس الأربعاء، وبذلك يستمر الثلاثي في محبسه بقسم الشرطة حتى الجلسة القادمة، وهي يوم الثلاثاء القادم.

في بيان رسمي، الزمالك يؤكد مشاركته في السوبر المصري غدا

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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