إصابة 35 طالبًا في انفجار عبوة حارقة داخل مدرسة ثانوية بـ تشيلي (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 01:17 مساءً - أصيب 35 طالبا على الأقل ومعلم واحد بانفجار عبوة حارقة في مدرسة ثانوية عامة في تشيلي.

انفجار عبوة حارقة في مدرسة ثانوية عامة في تشيلي

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، قال المقدم في الشرطة فرناندو ألبورنوز، إن مجموعة من الطلاب تتراوح أعمارهم بين 15 و18 عاما في المدرسة الواقعة في وسط سانتياجو عاصمة تشيلي، كانوا يقومون بتحضير زجاجات مولوتوف في حمام المدرسة لإلقائها خلال احتجاج في وقت لاحق، عندما انفجرت إحدى الزجاجات.

وأوضحت الشرطة أنها عثرت على زجاجات وعلب وقود من المرجح أن تستخدم في صنع المتفجرات.

وقال قائد فريق الإطفاء خوسيه مانويل إستيفاني، إن 11 طالبا في مدرسة باروس أرانا الداخلية الوطنية المرموقة تم نقلهم إلى المستشفى في حالة خطيرة، حيث أصيبوا بحروق أثرت على أنظمتهم التنفسية.

المدارس الثانوية والجامعات في مختلف أنحاء تشيلي

وأشارت السلطات إلى أن الطلاب الآخرين أصيبوا بحروق خفيفة، بينما انهار أحد المعلمين الذي كان يحاول مساعدة الطلاب ونقل إلى المستشفى. وتمكن رجال الإطفاء من احتواء الحريق بسرعة وإغلاق الطرق المحيطة بمكان الحادث.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الطلاب خططوا لإحداث فوضى في حفل وداع تقليدي لطلاب السنة النهائية المتخرجين.

وتتمتع المدارس الثانوية والجامعات في مختلف أنحاء تشيلي بتاريخ طويل من النشاط السياسي يمتد لعقود من الزمن. فخلال الاضطرابات الاجتماعية الكبرى في عامي 2011 و2019، اتخذ الطلاب، بما في ذلك في مدرسة باروس أرانا، موقفا عدائيا ضد الحكومة ونخبة رجال الأعمال للمطالبة بإصلاحات سياسية.

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