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إطلاق 100 قذيفة صاروخية من ‎لبنان على بلدات إسرائيلية منذ الصباح - أخبار كلمتك

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إطلاق 100 قذيفة صاروخية من ‎لبنان على بلدات إسرائيلية منذ الصباح - أخبار كلمتك

إطلاق 100 قذيفة صاروخية من ‎لبنان على بلدات إسرائيلية منذ الصباح - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 12:59 مساءً -  أكدت وسائل إعلام عبرية، إطلاق نحو 100 قذيفة صاروخية من ‎لبنان على بلدات إسرائيلية منذ ساعات الصباح.

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر عسكري، بأنه للمرة الأولى منذ بدء الحرب يطلق ‎حزب الله 50 صاروخا على الجليل في دقيقتين.

 

حزب الله يطلق 50 صاروخا تجاه إسرائيل

 وأكدت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، سماع دوي صافرات الإنذار وانفجارات في الجليل الغربي شمال إسرائيل.

وبحسب شبكة «العربية»، فقد تم اعتراض 4 صواريخ على الأقل في نهاريا بإسرائيل، وأصيب ثلاثة مستوطنين بجروح خطيرة.

 

معارك حزب الله وجيش الاحتلال في جنوب لبنان

ويوم الثلاثاء الماضي، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل جندي وإصابة 3 آخرين بجروح خطيرة في أصبع الجليل على الحدود مع لبنان.

كذلك أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، الثلاثاء، بنقل 16 جنديا من قوات الاحتلال أصيبوا في معارك جنوب لبنان، إلى مستشفى في صفد.

 

إصابة 123 جنديا إسرائيليا خلال 48 ساعة في لبنان وغزة

وكان جيش الاحتلال، قد أكد، الإثنين، إصابة 123 جنديا إسرائيليا على جبهتي لبنان وغزة منذ مساء السبت بينهم 18 على جبهة غزة.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه ويهدد بقصف الطواقم الطبية في لبنان

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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