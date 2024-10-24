حماس تطالب روسيا بالضغط على عباس لتشكيل حكومة تدير غزة بعد الحرب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 12:59 مساءً - طالبت حركة حماس بالضغط على الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال لقائه الرئيس فلاديمير بوتين اليوم الخميس، للبدء بالتفاوض مع الحركة لتشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية.

اجتماع الفصائل الفلسطينية

وقال نائب رئيس المكتب السياسي للحركة موسى أبو مرزوق إنه "ناقش مع نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف في موسكو "قضية الوحدة الوطنية الفلسطينية وتطبيق ما تم الاتفاق عليه (في اجتماع الفصائل الفلسطينية) في موسكو في شهر فبراير الماضي، لاسيما وأن الرئيس عباس سيلتقي الرئيس بوتين في قازان".

وتابع أبو مرزوق في مقابلة مع وكالة "نوفوستي": "ناقشنا باستفاضة الوضع الفلسطيني، سواء فيما يتعلق بمنظمة التحرير أو الوحدة الوطنية، أو تشكيل لجنة خاصة لإدارة قطاع بعد الحرب".

وأضاف: "شرحنا رؤيتنا لهذا الموضوع ودور روسيا الاتحادية المأمول فيه، وقلنا بوضوح نحن مع حكومة وحدة وطنية من الكفاءات الفلسطينية المستقلة وتنشأ عنها لجنة لإدارة قطاع غزة".

وبين نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس: "استعرضنا موقف الأطراف حول هذا الموضوع لأن الرئيس أبو مازن يرفض تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في موسكو".

استعداد الحركة لمنح الأولوية لإطلاق أسيرين روسيين

وأكد أبو مرزوق استعداد الحركة لمنح الأولوية لإطلاق أسيرين روسيين في أي صفقة للتبادل مع إسرائيل.

وقال أبو مرزوق: "طلبت روسيا إطلاق سراح 4 من الرعايا الروس، وتم إطلاق سراح 2 من المدنيين، رجل وامرأة، بدون مقابل إكراما للرئيس الروسي فلاديمير بوتين على موقفه المشرف تجاه القضية الفلسطينية".

وأضاف: "بقي روسيان اثنان في الأسر في قطاع غزة، الأول اسمه ألكسندر تروفانوف وهو يحمل الجنسيتين الإسرائيلية والروسية، وموجود عند حركة "الجهاد الإسلامي"، وتم أسره خلال القتال مع فرقة غزة، وهذا سيتم تبادله مع أسرى فلسطينيين عندما يحين الوقت".

وأردف أبو مرزوق: "الآخر يدعى مكسيم خاركين، وهو أوكراني ولم يكن يحمل الجنسية الروسية عندما تم أسره، ثم توجهت أسرته إلى روسيا واستحصلت الجنسية الروسية له كي تساعد روسيا في إطلاق سراحه، ولكنه ليس مدنيا وإنما جندي في الجيش الإسرائيلي".

وتابع أبو مرزوق أنه "إكراما لأصدقائنا الروس، سيكون لهذين الأسيرين أولوية عند تبادل الأسرى".

وأشار: "اجتمعنا مع حركة "فتح" الأسبوع الماضي في القاهرة وناقشنا تطبيق ما تم الاتفاق عليه سابقا، بما في ذلك اتفاقية الجزائر واتفاقية موسكو واتفاقية بكين، ولكنهم يركزون في الوقت الحاضر على تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة تابعة لحكومة رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، ونحن نريد حكومة توافق وطني".

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