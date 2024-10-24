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الحرس الثوري الإيراني يوجه رسالة إلى إسرائيل وأمريكا بشأن منظومة ثاد - أخبار كلمتك

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الحرس الثوري الإيراني يوجه رسالة إلى إسرائيل وأمريكا بشأن منظومة ثاد - أخبار كلمتك

الحرس الثوري الإيراني يوجه رسالة إلى إسرائيل وأمريكا بشأن منظومة ثاد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 11:37 صباحاً - قال قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي، اليوم الخميس: إن الكيان الصهيوني لن يكون قادرًا على الانتصار وأن طهران ستهزمه.

قائد الحرس الثوري الإيراني: على الاحتلال ألا يعتمد على منظومة ثاد الأمريكية لأن قوتها محدودة

وأضاف قائد الحرس الثوري الإيراني: "أي قرارات غير منطقية من الكيان الصهيوني قد تؤدي إلى تسريع وتيرة سقوطه.. وعلى الاحتلال ألا يعتمد على منظومة ثاد الأمريكية لأن قوتها محدودة".

قائد الحرس الثوري الإيراني: الولايات المتحدة أخطأت في ربط سمعتها بالكيان الصهيوني المجرم وأصبحت منبوذة

وتابع قائد الحرس الثوري الإيراني: "الولايات المتحدة أخطأت في ربط سمعتها بالكيان الصهيوني المجرم وأصبحت منبوذة.. والعالم أصبح يعرف الولايات المتحدة بقنابلها التي تسقط على رؤوس أطفال غزة ولبنان".

وقال قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي: إن دولة الاحتلال أخطأت عندما استهدفت قادة في المقاومة ظننا منا أن طهران لن ترد.

وأضاف: "نؤكد لإسرائيل أن الهجوم الإيراني الصاروخي الأخير (الوعد الصادق 2) كانت مجرد تحذير.. سنضربكم بشكل مؤلم إذا هاجمت أهدافًا لنا".

قائد الحرس الثوري: إيران تعرف نقاط ضعف إسرائيل

وتابع قائد الحرس الثوري الإيراني: "إذا هاجمتم أي نقطة في إيران فسنضرب نفس النقطة لديكم ضربة شديدة.. نعرف نقاط ضعف العدو وهو يدرك ذلك جيدًا".

واختتم: "أعداؤنا يتكبدون الخسائر بسبب حساباتهم الخاطئة".

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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