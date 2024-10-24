جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه ويهدد بقصف الطواقم الطبية في لبنان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 11:20 صباحاً - وجّه المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، تهديدًا إلى "سكان منطقة جنوب لبنان"، وقال “عليكم الامتناع عن الانتقال جنوبًا والعودة إلى منازلكم أو إلى حقول الزيتون الخاصة بكم في المناطق التي قمتم بإخلائها لأنها مناطق قتال خطيرة”.

أدرعي يزعم استخدم سيارات الإسعاف لنقل الأسلحة

وزعم أن "حزب الله استخدم سيارات الإسعاف لنقل عناصر وأسلحة، لذا نحذر من استمرار هذه الظاهرة، وندعو الطواقم الطبية إلى تجنب التعامل مع حزب الله وعدم التعاون معهم".

تهديدات إسرائيل مستمرة فى لبنان

وهدد أدرعي، بأن "جيش الإحتلال الإسرائيلي سيأخذ الإجراءات اللازمة ضد أي مركبة تنقل مسلحين بغض النظر عن نوعها".

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