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جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه ويهدد بقصف الطواقم الطبية في لبنان - أخبار كلمتك

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جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه ويهدد بقصف الطواقم الطبية في لبنان - أخبار كلمتك

جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه ويهدد بقصف الطواقم الطبية في لبنان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 11:20 صباحاً -  وجّه المتحدث باسم  جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، تهديدًا إلى "سكان منطقة جنوب لبنان"، وقال “عليكم الامتناع عن الانتقال جنوبًا والعودة إلى منازلكم أو إلى حقول الزيتون الخاصة بكم في المناطق التي قمتم بإخلائها لأنها مناطق قتال خطيرة”.

 

أدرعي يزعم استخدم سيارات الإسعاف لنقل الأسلحة

 وزعم أن "حزب الله استخدم سيارات الإسعاف لنقل عناصر وأسلحة، لذا نحذر من استمرار هذه الظاهرة، وندعو  الطواقم الطبية إلى تجنب التعامل مع حزب الله وعدم التعاون معهم".

 

تهديدات إسرائيل مستمرة فى لبنان 

 وهدد أدرعي، بأن "جيش الإحتلال الإسرائيلي سيأخذ الإجراءات اللازمة ضد أي مركبة تنقل مسلحين بغض النظر عن نوعها".

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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