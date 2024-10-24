متسابقة سعودية تخطف أنظار باسم يوسف برقصها في Arabs Got Talent (فيديو) - أخبار كلمتك

متسابقة سعودية تخطف أنظار باسم يوسف برقصها في Arabs Got Talent (فيديو) - أخبار كلمتك

بعثة الزمالك تصل ليبيا استعدادا لمواجهة النصر الليبي وديا - أخبار كلمتك

بعثة الزمالك تصل ليبيا استعدادا لمواجهة النصر الليبي وديا - أخبار كلمتك

غدًا، افتتاح بطولة شمال أفريقيا لكرة القدم مواليد 2005 في الإسماعيلية (صور) - أخبار كلمتك

غدًا، افتتاح بطولة شمال أفريقيا لكرة القدم مواليد 2005 في الإسماعيلية (صور) - أخبار كلمتك

تعادل تشاد وسيراليون في تصفيات أمم أفريقيا - أخبار كلمتك

تعادل تشاد وسيراليون في تصفيات أمم أفريقيا - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:04 - ترامب يعيّن السيناتور ماركو روبيو وزيراً للخارجية - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:04 - ترامب يعيّن السيناتور ماركو روبيو وزيراً للخارجية - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - سبب إهداء أحمد عز تكريمه في مهرجان القاهرة السينمائي للزعيم عادل إمام - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - سبب إهداء أحمد عز تكريمه في مهرجان القاهرة السينمائي للزعيم عادل إمام - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - حسين فهمي: السينما جزء من تاريخ الوطن ونرمم 1400 فيلما قديما - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - حسين فهمي: السينما جزء من تاريخ الوطن ونرمم 1400 فيلما قديما - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - وزير الثقافة: مهرجان القاهرة السينمائي جسر بين الثقافات وحاضنة للمواهب - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - وزير الثقافة: مهرجان القاهرة السينمائي جسر بين الثقافات وحاضنة للمواهب - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - لفتة إنسانية.. مهرجان القاهرة السينمائي يحتفي بالنجوم الراحلين عام 2024 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - لفتة إنسانية.. مهرجان القاهرة السينمائي يحتفي بالنجوم الراحلين عام 2024 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - حسين فهمي: السينما قادرة على تلخيص القصص الإنسانية والمشاعر المختلفة بكل صدق - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - حسين فهمي: السينما قادرة على تلخيص القصص الإنسانية والمشاعر المختلفة بكل صدق - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار العالم

مشهد يدمي القلوب، مسيرة إسرائيلية تقتل طفلًا في غزة وتقصف من حاولوا إنقاذه (فيديو) - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مشهد يدمي القلوب، مسيرة إسرائيلية تقتل طفلًا في غزة وتقصف من حاولوا إنقاذه (فيديو) - أخبار كلمتك

مشهد يدمي القلوب، مسيرة إسرائيلية تقتل طفلًا في غزة وتقصف من حاولوا إنقاذه (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 11:03 صباحاً - فى مشهد مبكي ومؤثر ويشهد على بشاعة جرائم الاحتلال الإسرائيلي انتشر مقطع مصور لاستهداف مسيرة إسرائيلية لطفل في أحد شوارع شمال غزة وعندما تجمع المواطنون لإنقاذه ومساعدته تعرضوا لقصف مباشر.

 

 صبي يلوح بذراعيه ويصرخ طالبًا المساعدة

ويُظهر مقطع الفيديو الذي صورته الصحفية في غزة وفاء ثائر، وزودت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية بنسخة منه، حفرة صغيرة محروقة وبجانبها صبي يلوح بذراعيه ويصرخ طالبًا المساعدة، ويسمع أحد الأشخاص في الفيديو وهو يقول "إنه طفل.. لماذا قصفوه؟".

ومن ثم يتجمع عشرات الرجال خلف الصبي، وعند رؤية ما حدث له، يمسكون برؤوسهم ويرفعون أذرعهم ويصرخون طلبًا للمساعدة.

وبعد 48 ثانية يسمع صوت أزيز قصير ينذر بغارة جوية ثانية، لتقصف المسيرة على بعد عدة أقدام من الرجال الذين وصلوا للمساعدة. وفي لحظة الانفجار، يمكن رؤية الرجلين وهما يحاولان رفع جثة الصبي بينما يبدأ الآخرون بالفرار.

وحسب صحيفة "واشنطن بوست" فإن الفيديو تم تصويره يوم الجمعة الماضي على أطراف مخيم جباليا، والطفل المستهدف يدعى محمد سالم (13 عامًا).

 

سالم توفي متأثرًا بجراحه

وقال المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، نيبال فرسخ: إن سالم توفي متأثرًا بجراحه، مبينًا أن صبيا آخرا يبلغ من العمر 14 عامًا، بترت قدميه بسبب الضربة الثانية، وأعلن عن وفاته بعد أن نقلته سيارات إسعاف الهلال الأحمر، كما أصيب أكثر من 20 آخرين.

وردًّا على أسئلة حول الغارة، قال الجيش الإسرائيلي للصحيفة إنه "يعمل على تفكيك القدرات العسكرية والإدارية لحماس وأنه يتخذ الاحتياطات الممكنة لتقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين".

ولم يذكر الجيش سبب شن الضربة أو الهدف الذي كان يستهدفه.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت فجرًا (فيديو) - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق