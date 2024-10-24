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صفارات الإنذار تدوي في شمال إسرائيل وأنباء عن إصابة اثنين بجروح خطيرة - أخبار كلمتك

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صفارات الإنذار تدوي في شمال إسرائيل وأنباء عن إصابة اثنين بجروح خطيرة - أخبار كلمتك

صفارات الإنذار تدوي في شمال إسرائيل وأنباء عن إصابة اثنين بجروح خطيرة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 10:46 صباحاً -  أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، بسماع دوي صافرات الإنذار في الجليل الغربي شمال إسرائيل.

وبحسب شبكة «العربية»، فقد تم اعتراض 4 صواريخ على الأقل في نهاريا بإسرائيل، وأصيب اثنين بجروح خطيرة.

 

معارك حزب الله وجيش الاحتلال في جنوب لبنان

 ويوم الثلاثاء، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل جندي وإصابة 3 آخرين بجروح خطيرة في أصبع الجليل على الحدود مع لبنان.

كذلك أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، الثلاثاء الماضي، بنقل 16 جنديا من قوات الاحتلال أصيبوا في معارك جنوب لبنان، إلى مستشفى في صفد.

 

 

إصابة 123 جنديا إسرائيليا خلال 48 ساعة في لبنان وغزة

وكان جيش الاحتلال،  أكد الإثنين، إصابة 123 جنديا إسرائيليا على جبهتي لبنان وغزة منذ مساء السبت بينهم 18 على جبهة غزة.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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