صفارات الإنذار تدوي في شمال إسرائيل وأنباء عن إصابة اثنين بجروح خطيرة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 10:46 صباحاً - أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، بسماع دوي صافرات الإنذار في الجليل الغربي شمال إسرائيل.

وبحسب شبكة «العربية»، فقد تم اعتراض 4 صواريخ على الأقل في نهاريا بإسرائيل، وأصيب اثنين بجروح خطيرة.

معارك حزب الله وجيش الاحتلال في جنوب لبنان

ويوم الثلاثاء، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل جندي وإصابة 3 آخرين بجروح خطيرة في أصبع الجليل على الحدود مع لبنان.

كذلك أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، الثلاثاء الماضي، بنقل 16 جنديا من قوات الاحتلال أصيبوا في معارك جنوب لبنان، إلى مستشفى في صفد.

إصابة 123 جنديا إسرائيليا خلال 48 ساعة في لبنان وغزة

وكان جيش الاحتلال، أكد الإثنين، إصابة 123 جنديا إسرائيليا على جبهتي لبنان وغزة منذ مساء السبت بينهم 18 على جبهة غزة.

جيش الاحتلال: هاجمنا أكثر من 160 هدفًا لحزب الله في جنوب لبنان غارات إسرائيلية تستهدف مدينة بعلبك شرقي لبنان

ونقدم لكم من خلال موقع "كلمتك" ، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.