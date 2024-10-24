قوات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف مقرا للإسعاف في جنوب لبنان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 10:29 صباحاً - يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف واستهداف مناطق متفرقة في لبنان، وقد استهدفت إحدى الغارات اليوم الخميس مقر الهيئة الصحية للإسعاف الصحي في بلدة البازورية.

جيش الاحتلال شن عدة غارات عنيفة

وقالت روسيا اليوم إن جيش الاحتلال شن عدة غارات عنيفة استهدفت بلدة الخيام جنوب لبنان، وبلدات عنقون تبنين وادي برغز بكفرشوبا جنوب لبنان، ومقر الهيئة الصحية للإسعاف الصحي في بلدة البازورية جنوب لبنان ما أدى إلى وقوع إصابات.



كما شنت قوات الاحتلال غارات تستهدف بلدة تبنين، وبلدة الخيام، وبلدة الطيبة ومجرى نهر الليطاني في أطراف يحمر ودير سريان.

غارات عنيفة ودمار كبير

وأوضحت أن جيش الاحتلال نفذ قصفا مدفعيا يستهدف أطراف بلدة شبعا.

جدير بالذكر أن منطقة الليلكي في الضاحية الجنوبية لبيروت تعرضت ليل أمس إلى غارات عنيفة تسببت فى دمار كبير.

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