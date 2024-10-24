مقتل مسؤول سوري كبير بنيران مسلحين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 10:13 صباحاً - ذكرت وسائل إعلام سورية أن رئيس بلدية عتمان "خالد عبد الله الرفاعي"، قُتل جراء استهدافه بإطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين في بلدة عتمان في الريف الغربي من محافظة درعا.

قصفًا إسرائيليًا استهدف العاصمة دمشق وريف حمص

وفي وقت سابق، ذكرت وزارة الدفاع السورية، في بيان عاجل له، أن قصفًا إسرائيليًّا استهدف العاصمة دمشق وريف حمص، أسفر عن مقتل عسكري وإصابة 7 آخرين.

العدو الإسرائيلي شن عدوانًا جويًّا من اتجاه الجولان السوري

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا": "حوالي الساعة 03:40 فجر اليوم شن العدو الإسرائيلي عدوانًا جويًا من اتجاه الجولان السوري المحتل، ومن اتجاه شمال لبنان مستهدفًا نقطتين في حي كفر سوسة بدمشق وإحدى النقاط العسكرية في ريف حمص".

وأشارت إلى أن القصف "أسفر عن استشهاد عسكري وإصابة سبعة آخرين بجروح ووقوع أضرار مادية".

عدوان إسرائيلي على سوريا وانفجارات تهز العاصمة دمشق (صور) عدوان إسرائيلي على المعبر الحدودي بين سوريا ولبنان

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