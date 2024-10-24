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جيش الاحتلال: هاجمنا أكثر من 160 هدفًا لحزب الله في جنوب لبنان - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 10:13 صباحاً - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، الهجوم على أكثر من 160 هدفًا لجماعة حزب الله في جنوب لبنان.

غارة إسرائيلية على مدينة بعلبك

وفي وقت سابق من اليوم، شن الاحتلال الإسرائيلي غارات على مدينة صور وأحيائها جنوبي لبنان.

وكان جيش الاحتلال قد طالب بإخلاء شوارع حيرام وجعفر شرف الدين وأبو ديب وشارع الآثار في المدينة.

تصاعد أعمدة الدخان الكثيف إثر الاستهداف

وشنت الطائرات الإسرائيلية غارة على محيط بلدة القاسمية قرب مدينة صور، وبينت المشاهد تصاعد أعمدة الدخان الكثيف إثر الاستهداف.

كما استهدفت الطائرات الإسرائيلية سلسلة غارات على مدينة الخيام جنوبي لبنان، كما استهدف القصف الإسرائيلي بلدات عربصاليم وكفررمان وصريفا والطيبة ومرج حاروف.

 

غارات إسرائيلية تستهدف مدينة بعلبك شرقي لبنان

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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