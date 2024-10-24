جيش الاحتلال: هاجمنا أكثر من 160 هدفًا لحزب الله في جنوب لبنان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 10:13 صباحاً - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، الهجوم على أكثر من 160 هدفًا لجماعة حزب الله في جنوب لبنان.

غارة إسرائيلية على مدينة بعلبك

وفي وقت سابق من اليوم، شن الاحتلال الإسرائيلي غارات على مدينة صور وأحيائها جنوبي لبنان.

وكان جيش الاحتلال قد طالب بإخلاء شوارع حيرام وجعفر شرف الدين وأبو ديب وشارع الآثار في المدينة.

تصاعد أعمدة الدخان الكثيف إثر الاستهداف

وشنت الطائرات الإسرائيلية غارة على محيط بلدة القاسمية قرب مدينة صور، وبينت المشاهد تصاعد أعمدة الدخان الكثيف إثر الاستهداف.

كما استهدفت الطائرات الإسرائيلية سلسلة غارات على مدينة الخيام جنوبي لبنان، كما استهدف القصف الإسرائيلي بلدات عربصاليم وكفررمان وصريفا والطيبة ومرج حاروف.

غارات إسرائيلية تستهدف مدينة بعلبك شرقي لبنان بناء على توجيهات الرئيس، وصول شحنة مساعدات مصرية ثالثة إلى لبنان

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