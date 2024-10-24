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سلسلة غارات إسرائيلية تستهدف مخيم جباليا شمالي قطاع غزة - أخبار كلمتك

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سلسلة غارات إسرائيلية تستهدف مخيم جباليا شمالي قطاع غزة - أخبار كلمتك

سلسلة غارات إسرائيلية تستهدف مخيم جباليا شمالي قطاع غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 09:36 صباحاً -  أفادت ‏وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، باستهداف سلسلة غارات إسرائيلية مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

 

إعادة غزة إلى أوائل الخمسينات من القرن العشرين

 وقال مفوض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازاريني، يوم الأربعاء، إن عاما واحدا من الحرب أعاد غزة إلى أوائل الخمسينات من القرن العشرين.

وأفاد لازاريني في بيان "وفقًا لأحدث دراسة أجرتها الأمم المتحدة، دمرت الحرب الاقتصاد الفلسطيني وتركت كل سكان غزة تقريبا في فقر، مع تراجع مؤشرات الحياة مثل الصحة والتعليم بمقدار 70 عامًا".

وأضاف: "كلما طال أمد هذا، كلما طال الوقت لإعادة مئات الآلاف من الفتيات والفتيان إلى بيئة تعليمية، وكلما كانت التحديات أكثر شدة للتراجع عن هذه الخسائر الفادحة".

 

العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي حربه واسعة النطاق على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر عام 2023 وذلك عقب تنفيذ حركة حماس هجوما عسكريا مباغتا على البلدات الإسرائيلية المحاذية للقطاع.

ومنذ ذلك الوقت، استشهد 42718 فلسطينيًّا وأصيب ما يزيد عن 100282 آخرين غالبيتهم من النساء والأطفال، بحسب ما أعلنته وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة الأربعاء.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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