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رغم تحذير واشنطن، استشهاد 3 جنود بينهم ضابط من الجيش اللبناني في ضربة إسرائيلية - أخبار كلمتك

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رغم تحذير واشنطن، استشهاد 3 جنود بينهم ضابط من الجيش اللبناني في ضربة إسرائيلية - أخبار كلمتك

رغم تحذير واشنطن، استشهاد 3 جنود بينهم ضابط من الجيش اللبناني في ضربة إسرائيلية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 08:49 صباحاً - قال الجيش اللبناني في بيان يوم الخميس: إن ثلاثة من جنوده، بينهم ضابط، استشهدوا في غارة إسرائيلية أثناء قيامهم بإجلاء جرحى في خراج قرية ياطر-بنت جبيل في جنوب لبنان.

وأفاد الجيش عبر حسابه على منصة «إكس»، أن «العدو الإسرائيلي استهدف عناصره  في خراج بلدة ياطر- بنت جبيل في الجنوب، أثناء تنفيذ عملية إخلاء جرحى ما أدى إلى سقوط ٣ شهداء بينهم ضابط».

وذكرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) في بيان أن وزير الدفاع لويد أوستن أبلغ وزير الجيش الإسرائيلي في اتصال هاتفي يوم الأربعاء أن واشنطن تشعر بقلق عميق إزاء تقارير تحدثت عن ضربات على القوات المسلحة اللبنانية.

وقال البنتاجون: إن أوستن حث وزير الجيش الإسرائيلي يوآف غالانت أيضًا على التأكد من أن إسرائيل تتخذ خطوات لضمان سلامة وأمن القوات المسلحة اللبنانية وبعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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