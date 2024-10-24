ترامب يتقدم على هاريس في أحدث استطلاعات الرأي، والمرشحة الديمقراطية تصفه بـ"الفاشي" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 05:33 صباحاً - الانتخابات الأمريكية 2024، أظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة وول ستريت جورنال أمس الأربعاء أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مرشح الحزب الجمهوري، يتقدم على منافسته الديمقراطية كاملا هاريس بنسبة 47 إلى 45 بالمئة.

وشمل الاستطلاع 1500 ناخب مسجل في الفترة من 19 إلى 22 أكتوبر بهامش خطأ أكثر أو أقل من 2.5 نقطة مئوية.

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية فقد عبّرت نائبة الرئيس الأمريكي، المرشّحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية، كامالا هاريس خلال جلسة حوارية انتخابية نظمتها شبكة «سي إن إن» الأربعاء عن قناعتها بأنّ منافسها الجمهوري الرئيس السابق ترامب رجل «فاشي».



وسأل صحفي في «سي إن إن» نائبة الرئيس «هل تعتقدين أن دونالد ترامب فاشي؟، فأجابت «أجل، أعتقد ذلك».

وسرع المرشحان الرئاسيان، الديمقراطية كاملا هاريس ومنافسها الجمهوري دونالد ترامب، وتيرة حملتهما الانتخابية سعيا لكسب أصوات الناخبين المترددين، وذلك قبل أسبوعين من موعد الاقتراع الرئاسي في الولايات المتحدة.

حاولت هاريس إقناع النساء المحافظات في ضواحي ثلاث ولايات متأرجحة في الغرب الأوسط بأن الرئيس السابق ترامب يشكل تهديدا لحقوق الإجهاض والأمن القومي والديمقراطية.

ومع اقتراب موعد الانتخابات، راحت هاريس تكثف هجماتها على مدى لياقة ترمب لمنصبه، وغالبا ما تصفه بأنه «غير مستقر» أو «غير متوازن» وتشكك في مزاجه.

وقالت هاريس (60 عامًا)، خلال فعالية في مالفرن بولاية بنسلفانيا، إحدى الولايات السبع المتأرجحة التي من المتوقع أن تقرر الفائز في انتخابات الخامس من نوفمبر «من نواح عديدة، دونالد ترامب رجل غير جاد، لكن عواقب كونه رئيسا للولايات المتحدة خطيرة للغاية».

ودأب ترامب (78 عاما) على رفض أي فكرة مفادها أنه يشكل تهديدا للديمقراطية، قائلا في المقابل إن الديمقراطيين هم التهديد الحقيقي بسبب التحقيقات الجنائية التي واجهها هو وحلفاؤه لمحاولاتهم إلغاء خسارته في انتخابات 2020.

وخلال إحدى المحطات العديدة التي توقف فيها أمس الإثنين بولاية نورث كارولاينا الشديدة التنافسية، حث ترامب أنصاره في المناطق التي ضربها الإعصار على الذهاب إلى صناديق الاقتراع على الرغم من الصعوبات التي يواجهونها.

واختتم ترامب يومه في فعالية للمسيحيين الإنجيليين في كونكورد بالولاية نفسها، حيث قال لحشد من الناس إنه يحب أن يعتقد أنه خلال محاولة اغتياله الفاشلة في 13 يوليو في بتلر بولاية بنسلفانيا، نجا من «ضربة خارقة للطبيعة أسقطته على الأرض».

وتجنب في تصريحاته استخدام بعض العبارات غير اللائقة التي كان يستخدمها في خطاباته الأخيرة.

وقال وهو يستعيد ذكريات حياته «أدرك الآن أن يد الله هي التي قادتني إلى حيث أنا اليوم».

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