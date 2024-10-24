عدوان إسرائيلي على سوريا وانفجارات تهز العاصمة دمشق (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 05:00 صباحاً - أفادت وكالة الأنباء السورية بسماع دوي انفجارات في العاصمة دمشق في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس.

وقال التلفزيون السوري إن "أصوات الانفجارات التي سمعت منذ قليل في العاصمة دمشق ناجمة عن عدوان إسرائيلي".

وأضاف أن "العدوان الإسرائيلي استهدف مبنى سكنيًّا في حي كفر سوسة بالعاصمة دمشق".

وهرعت فرق الإطفاء والدفاع المدني السوري إلى موقع الحريق، حيث تعمل على إخماده.

وتشن إسرائيل منذ سنين هجمات على أهداف مرتبطة بإيران في سوريا، وقد زادت وتيرتها منذ هجوم حركة حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.