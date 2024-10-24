رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: لسنا قلقون من أي هجوم على منشآتنا النووية لكن الرد سيكون مدمرا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 04:28 صباحاً - أكد رئيس "منظمة الطاقة الذرية الإيرانية" محمد إسلامي أن بلاده "ليست قلقة إزاء أي هجوم إسرائيلي على منشآتها النووية"، وأن دفاعاتها قادرة على التصدي، كما أن ردها "سيكون مدمرًا".

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إيسنا) عن إسلامي: "دفاعاتنا قادرة على التصدي لأي تهديد عسكري، وإذا هاجمت إسرائيل منشآتنا النووية فإن ردنا سيكون مدمرًا".

وأضاف: "إيران تملك قدرات دفاعية وأمنيه یمکنها من مواجهة أي تهدید بیقظة"، لافتًا إلى أن "تهدیدات العدو ضد إيران کانت موجودة علی الدوام".

وتابع إسلامي قائلًا: "إن المنشآت النووية أیضًا جزء من البلاد ویتم الدفاع عنها ضمن هذه التحضیرات"، مشددًا على أن "أي تهدید من العدو ضد المنشآت النووية الإيرانية سیلقى ردًا مدمرًا".

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