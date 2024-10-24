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الجيش السوداني يتعهد بتسليح مواطني "شرق الجزيرة" للقضاء على مليشيا الدعم السريع - أخبار كلمتك

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الجيش السوداني يتعهد بتسليح مواطني "شرق الجزيرة" للقضاء على مليشيا الدعم السريع - أخبار كلمتك

الجيش السوداني يتعهد بتسليح مواطني "شرق الجزيرة" للقضاء على مليشيا الدعم السريع - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 03:08 صباحاً - تعهد قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، أمس الأربعاء، بتسليح مواطني محلية شرق الجزيرة والقضاء على مليشيات الدعم السريع.


وأفاد موقع "سودان تربيون": بأن البرهان كان قد وصل برفقة كبار القادة العسكريين إلى منطقة البطانة، بالتزامن مع هجمات انتقامية تنفذها مليشيا الدعم السريع على قرى شرق الجزيرة في أعقاب انشقاق قائدها بالولاية الجزيرة أبو عاقلة كيكل وانحيازه للقوات المسلحة.


ووجه البرهان حديثه إلى حشد من أبناء قبيلة الشكرية، حيث قال إن "أي زول قادر على حمل السلاح بنسلحه.

 وتابع: "لو فكينا ليكم اللجام متأكدين أنكم لن تتوقفوا".

 

وتصاعدت خلال الأيام القليلة الماضية الأوضاع في شرق الجزيرة بشكل كبير أعقاب انشقاق قائد الدعم السريع بولاية الجزيرة أبو عاقلة كيكل، حيث نفذت مليشيا الدعم السريع حملات انتقامية استهدفت مناطق نفوذ كيكل في تمبول ورفاعة وعدد كبير من القرى.

وقالت لجان مقاومة رفاعة، في بيان تلقته “سودان تربيون”، إن “مليشيا الدعم السريع واصلت عملية استباحة المحلية بعد أن هاجمت عدد من القرى مرتكبة جرائم عديدة شملت القتل والتهجير القسري”.

وأشارت إلى أن المليشيا هاجمت قرية صفيتة جنوماب وتسببت في قتل ثمانية أشخاص على الأقل وإجبار سكان القرية على النزوح.

ونوهت بأن قوات الدعم السريع واصلت إطلاق القذائف المدفعية تجاه قرية الصقيعة والصفيتة في محاولة ترمي إلى اقتحام القريتين.

وحذرت من مغبة وقوع مجزرة تطال سكان القريتين في ظل حشد قوات الدعم السريع لأعداد كبيرة من قواتها.

وتحدث البيان عن تهجير سكان قرى “العزيبة، العريباب، الهبيكة النقر” علاوة على استمرار نزوح سكان مدينة رفاعة والاتجاه شرقا نحو قرى بانت والمناطق المتاخمة لها.

ومنذ أن سيطرت قوات الدعم السريع على ولاية الجزيرة في ديسمبر الماضي، عمل كيكل على حماية المناطق الشرقية بحكم الروابط الاجتماعية، حيث شهدت المنطقة انتهاكات فردية محدودة مقارنة بما حدث في بقية مدن وقرى الولاية، سيما الغربية منها، التي شهدت انتهاكات مريعة.

 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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