واشنطن تعبر لإسرائيل عن قلقها بشأن تقارير عن ضربات على الجيش اللبناني - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 02:17 صباحاً - ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) في بيان أن وزير الدفاع لويد أوستن أبلغ وزير الجيش الإسرائيلي في اتصال هاتفي أمس الأربعاء أن واشنطن تشعر بقلق عميق إزاء تقارير تحدثت عن ضربات على القوات المسلحة اللبنانية.

وقال البنتاجون إن أوستن حث وزير الجيش الإسرائيلي يوآف جالانت أيضًا على التأكد من أن إسرائيل تتخذ خطوات لضمان سلامة وأمن القوات المسلحة اللبنانية وبعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان.

وذكر السكرتير الصحفي للبنتاجون اللواء بات رايدر، أن وزير الدفاع لويد جيه أوستن الثالث ناقش مع وزير الجيش الإسرائيلي يوآف جالانت، عمليات إسرائيل في لبنان والوضع الإنساني في غزة.

وأعرب الوزير أوستن عن تعازيه في قائد لواء الجيش الإسرائيلي الذي قُتل في قطاع غزة الشمالي خلال عطلة نهاية الأسبوع وأكد دعم الولايات المتحدة الثابت والدائم لإسرائيل، مشيرًا إلى النشر الأخير لبطارية دفاع جوي عالي الارتفاع (ثاد) كمثال على التزام الولايات المتحدة القوي بدفاع إسرائيل.

ورحب وزير الدفاع الأمريكي أوستن بحركة المساعدات الإنسانية عبر معبر إيريز وحث حكومة إسرائيل على اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمعالجة الوضع الإنساني المتدهور في غزة، والعمل على اغتنام الفرص لإطلاق سراح المحتجزين ووقف إطلاق النار الذي أتاحه اغتيال يحيى السنوار.

كما أعرب الوزير عن قلقه العميق إزاء التقارير التي تفيد بشن ضربات ضد القوات المسلحة اللبنانية وأكد على أهمية اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان سلامة وأمن القوات المسلحة اللبنانية وقوات اليونيفيل.

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