بناء على توجيهات الرئيس، وصول شحنة مساعدات مصرية ثالثة إلى لبنان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 07:26 مساءً - أعلنت وزارة الخارجية، مساء اليوم، عن وصول شحنة مساعدات مصرية ثالثة إلى لبنان، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتقديم كافة أوجه الدعم للبنان وشعبه لمواجهة آثار العدوان الإسرائيلي.

وصول شحنة مساعدات مصرية إلى مطار بيروت

وقالت الخارجية المصرية، إن شحنة المساعدات الثالثة لدعم لبنان، وصلت إلى مطار بيروت، وتضمنت 33 طنا من المواد الغذائية والطبية والإغاثية، ليصل إجمالى المساعدات المصرية لـ 67 طنا.

على صعيد آخر قامت سفارة القاهرة فى بيروت، بإعادة 293 من المواطنين المصريين العالقين هناك، ليصل إجمالى عدد المواطنين الذين تم إعادتهم منذ بدء العدوان الإسرائيلي 883 مواطنا.

بيان من السفارة المصرية فى لبنان إلى الجالية

وفى 27 سبتمبر الماضى، قالت السفارة المصرية لدى لبنان، في بيان لها، أنه على المواطنين المصريين الراغبين في العودة إلى أرض الوطن بسرعة تسجيل بياناتهم من خلال إرسال رسالة تتضمن الاسم بالكامل وصورة من جواز السفر أو بطاقة الرقم القومي وبيانات التواصل معهم عبر أي من قنوات الاتصال التالية:

*صفحة السفارة علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك (سفارة جمهورية مصر العربية في لبنان)

* ⁠البريد الإلكتروني للسفارة [email protected]

* ⁠الاتصال بالسفارة علي الأرقام التالية: ٠١٨٢٥٥٦٦ (الرقم الداخلي ١٠٢ و١٠٤، ورقم المحمول ٧٦٦٥٤٦٣٤ علي مدار ٢٤ ساعة.

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