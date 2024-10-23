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بناء على توجيهات الرئيس، وصول شحنة مساعدات مصرية ثالثة إلى لبنان - أخبار كلمتك

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بناء على توجيهات الرئيس، وصول شحنة مساعدات مصرية ثالثة إلى لبنان - أخبار كلمتك

بناء على توجيهات الرئيس، وصول شحنة مساعدات مصرية ثالثة إلى لبنان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 07:26 مساءً - أعلنت وزارة الخارجية، مساء اليوم، عن وصول شحنة مساعدات مصرية ثالثة إلى لبنان، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتقديم كافة أوجه الدعم للبنان وشعبه لمواجهة آثار العدوان الإسرائيلي.

وصول شحنة مساعدات مصرية إلى مطار بيروت 

وقالت الخارجية المصرية، إن شحنة المساعدات الثالثة لدعم لبنان، وصلت إلى مطار بيروت، وتضمنت 33 طنا من المواد الغذائية والطبية والإغاثية، ليصل إجمالى المساعدات المصرية لـ 67 طنا.

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على صعيد آخر قامت سفارة القاهرة فى بيروت، بإعادة 293 من المواطنين المصريين العالقين هناك، ليصل إجمالى عدد المواطنين الذين تم إعادتهم منذ بدء العدوان الإسرائيلي 883 مواطنا.

بيان من السفارة المصرية فى لبنان إلى الجالية

وفى 27 سبتمبر الماضى، قالت السفارة المصرية لدى لبنان، في بيان لها، أنه على المواطنين المصريين الراغبين في العودة إلى أرض الوطن بسرعة تسجيل بياناتهم من خلال إرسال رسالة تتضمن الاسم بالكامل وصورة من جواز السفر أو بطاقة الرقم القومي وبيانات التواصل معهم عبر  أي من قنوات الاتصال التالية:

*صفحة  السفارة علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك (سفارة جمهورية مصر العربية في لبنان)

* ⁠البريد الإلكتروني للسفارة [email protected]

* ⁠الاتصال بالسفارة علي الأرقام التالية: ٠١٨٢٥٥٦٦ (الرقم الداخلي ١٠٢ و١٠٤، ورقم المحمول ٧٦٦٥٤٦٣٤ علي مدار ٢٤ ساعة. 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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