السلطات التركية تعلن مقتل منفذي الهجوم المسلح على شركة الصناعات الجوية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 07:10 مساءً - أعلنت السلطات التركية، اليوم الأربعاء، انتهاء الهجوم المسلح على مقر شركة الصناعات الجوية والفضائية في أنقرة، بعد مقتل المنفذين.

الداخلية التركية تعلن تحييد منفذي هجوم أنقرة

وأعلن وزير الداخلية التركي، علي يرلي قايا، تحييد إرهابيين اثنين نفذا هجوما على شركة صناعات الطيران والفضاء التركية في العاصمة أنقرة.

وقال يرلي قايا في منشور عبر منصة "إكس"، إنه تم تحييد إرهابيين اثنين في الهجوم على مرافق شركة توساش في منطقة قهرمان قازان بأنقرة.

وأشار الوزير التركي إلى "استشهاد 3 أشخاص وإصابة 14 آخرين جراء الهجوم الإرهابي، معربًا عن إدانة الهجوم الشنيع، ومؤكدًا أن بلاده ستواصل كفاحها بكل حزم وتصميم حتى تحييد آخر إرهابي".

وطلب الوزير قايا من المواطنين أن يأخذوا بعين الاعتبار تصريحات المصادر الرسمية فقط، مترحمًا على "أرواح الشهداء، وتمنى الشفاء العاجل للمصابين".

وبحسب وكالة "الأناضول"، فقد تم نقل المصابين في الهجوم إلى مستشفيات "بيلكنت" و"إتليك" و"يني ماهالة" للأبحاث والتعليم.

فتح تحقيق في الهجوم المسلح عل شركة الصناعات الجوية

ونقل شخص مصاب في حالة خطيرة إلى مستشفى "يني ماهالة" بواسطة مروحية إسعاف.

من جهته، صرح وزير العدل يلماز تونج أنه تم فتح تحقيق في الهجوم الإرهابي من قبل مكتب المدعي العام في أنقرة، وتعيين نائب رئيس النيابة العامة و8 مدعين عامين للتحقيق.

في السياق ذاته، أعلن رئيس المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون، أبو بكر شاهين، أن محكمة تركية قررت حظر بث الأخبار المتعلقة بالهجوم الإرهابي.

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