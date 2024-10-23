حزب الله يقصف قاعدة ومطار رامات ديفيد في إسرائيل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 06:52 مساءً - أعلنت جماعة حزب الله مساء اليوم الإثنين، عن قصف قاعدة ومطار "رامات ديفيد" شمال إسرائيل بعشرات الصواريخ ردا على الغارات المتواصلة على جنوب لبنان منذ صباح اليوم.

قصف قاعدة ومطار "رامات ديفيد"

وفي وقت سابق، أعلن حزب الله، قصف قاعدة إسرائيلية غرب طبريا ومقر عسكري "بعشرات الصواريخ"، ردا على غارات إسرائيلية كثيفة استهدفت جنوب وشرق لبنان منذ الصباح، وفق فرانس برس.

قصف المخازن الرئيسة التابعة للمنطقة الشمالية في قاعدة نيمرا

وقال الحزب في بيانين إنه قصف المخازن الرئيسة التابعة للمنطقة الشمالية في قاعدة نيمرا و مقر الكتيبة الصاروخية والمدفعية في ثكنة يوآف بـ عشرات الصواريخ، وذلك ردا على اعتداءات العدو الإسرائيلي التي طالت مناطق الجنوب والبقاع.

ويأتي ذلك تزامنا مع إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ قرابة 800 غارة على لبنان منذ صباح اليوم.

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