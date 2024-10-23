الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024، بدأت معركة تكسير العظام وترامب يلجأ إلى السباب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 06:42 مساءً - الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024، انطلق عمليا السباق المحموم إلى البيت الأبيض، دونالد ترامب المرشح الجمهوري يعشم فى ولاية جديدة تعيده إلى المكتب البيضاوي، والمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، أصبحت ورقة الديمقراطيين الحالمين بالحفاظ على المنصب الرفيع.

ترامب يسب ترامب ويصفه بـ الأحمق

وكالعادة بدأ الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، توجيه السباب والاتهامات للجميع خصومه، وشن هجومًا لاذعا على الرئيس الأسبق باراك أوباما، أمس الثلاثاء، الذي شارك بقوة في حملة كامالا هاريس الانتخابية لدعم نائبة الرئيس في الولايات المتأرجحة.

وقال الرئيس الأمريكى السابق، دونالد ترامب، أثناء تواجده فى تجمع حاشد بـ نورث كارولينا متحدثًا عن أوباما: "أعتقد أنه أحمق حقيقي لأنني شاهدته وهو يخوض حملة دعم هاريس على مدار اليومين الماضيين، لقد شاهدته على مدار اليومين الماضيين، يا له من مفرق، إنه يقسّم هذا البلد، لا يهمه أحد سوى نفسه ومجموعته الصغيرة".

وتابع ترامب، أن أوباما قام في عام 2016 بحملة دعمًا للمرشحة الديمقراطية وقتها، هيلاري كلينتون، في الانتخابات التي فاز بها ترامب في نهاية المطاف.

أوباما يدلى بصوته عبر البريد لصالح هاريس

كما أعلن أوباما صراحة، خلال تجمع انتخابي لحملة المرشحة الديمقراطية لـ انتخابات الرئاسة الأمريكية كامالا هاريس أنه أدلي بصوته في الانتخابات عبر البريد، لصالح نائبة الرئيس بايدن.

وقال أوباما في تجمع انتخابي بولاية ويسكونسن المتأرجحة: " لقد أدليت بصوتي أمس. حصلت على بطاقة الاقتراع الخاصة بي، وملأتها، وأغلقتها، ووقعتها، وتمشيت في نزهة على الأرجل لصندوق البريد، وهو أمر لا يسمح لي بفعله كثيرًا، وأثار توتر الخدمة السرية الخاصة بي، ولكنني أخبرتهم أن يدعوني أسير إلى صندوق البريد".

ترامب يتهم بريطانيا بالتدخل فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية

فى ذات السياق لكن خارجيا، دخلت حملة ترامب فى اشتباك مع رئيس وزراء بريطانيا، كير ستارمر، بعدما اتهمه الرئيس الأمريكى السباق بالتدخل فى انتخابات الرئاسة الأمريكية بهدف دعم هاريس.



وأعلن بيان نشر على الموقع الإلكتروني الخاص بالمرشح ترامب، الثلاثاء تقديم شكوى رسمية إلى مسؤولي الانتخابات الاتحادية الأمريكية، وزعمت الحملة أن حزب العمال "قدم مساهمات وطنية أجنبية غير قانونية، وأن حملة منافسته الديمقراطية كامالا هاريس قبلتها".

حملة هاريس تجمع أموالا طائلة تمكنها من الانفاق

على الصعيد المالي المعزز لقوة الحملات الانتخابية، قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، إن كامالا هاريس، دخلت الشهر الأخير من الانتخابات الرئاسية بتفوق مالي هائل على ترامب، وفقًا لإيداعات التمويل الفيدرالية الجديدة.

وجمعت حملة هاريس واللجان المتحالفة معها، جمعت وفق الصيحفة، 221.8 مليون دولار في سبتمبر، مما سمح لها بإنفاق أكثر من حملة الرئيس السابق بشكل كبير على الإعلانات التليفزيونية والرقمية وجهود الاتصال بالناخبين والموظفين في السباق الأخير إلى يوم الانتخابات.

اقبال على التصويت المبكر فى انتخابات أمريكا

قبل نحو أسبوعين على موعد انتخابات أمريكا المقررة في 5 نوفمبر المقبل، شهدت مراكز الاقتراع في الولايات المختلفة إقبالا لافتا على التصويت المبكر، فاق حتى مشاركة 17 مليون ناخب.

موعد انتخابات الرئاسة الأمريكية بين ترامب وهاريس

وأوضح الأستاذ في قسم العلوم السياسية في جامعة هوارد، رافي بيري، فى لقاء مع قناة "الحرة" الأمريكية، وهو مؤيد للحزب الديمقراطي، أن أكثر من 70% من التصويت يحدث عبر البريد أو وسائل أخرى، مؤكدا أن التصويت المبكر قد يؤدي إلى فوز أحد المرشحين في الانتخابات.

وأظهرت الولايات السبع المتأرجحة ارتفاعا في نسبة التصويت المبكر، مما يمكن أن يكون مؤشرًا جيدا على النتائج، بحسب بيري.

وحسب استطلاع أجرته "أن بي سي"، أن أكثر من نصف الناخبين قد يدلون بأصواتهم قبل يوم الاقتراع الرسمي في 5 نوفمبر.

وبعد أن كان ترامب، يشجع داعميه في السابق على عدم التصويت مبكرا، غير موقفه الآن ويؤكد على داعميه ويحثهم على التصويت المبكر.

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