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قادة بريكس يطالبون بوقف إطلاق النار في غزة واستهداف موظفي الأمم المتحدة - أخبار كلمتك

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قادة بريكس يطالبون بوقف إطلاق النار في غزة واستهداف موظفي الأمم المتحدة - أخبار كلمتك

قادة بريكس يطالبون بوقف إطلاق النار في غزة واستهداف موظفي الأمم المتحدة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 06:37 مساءً - دعا قادة دول مجموعة  “البريكس”، في بيان اليوم الاربعاء، إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

قادة "بريكس" يطالبون بوقف فوري لإطلاق النار في غزة
 

وفي بيان مشترك نقلته "رويترز" عبرت بلدان المجموعة عن قلقها البالغ إزاء التأثير السلبي  للعقوبات غير القانونية  على الاقتصاد العالمي، وكذلك الصراعات المستمرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

 قادة بريكس  يطالبوا  اسرائيل بوفق استهداف العاملين بالأمم المتحدة 

 ودعت الدول الأعضاء في مجموعة "بريكس"، إسرائيل إلى الكف عن استهداف العاملين في الأمم المتحدة، وذلك في أعقاب تعرض القوة الأممية المؤقتة في  لاعتداءات خلال المواجهة بين الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله، وفق "فرانس برس".

وقال بيان دول المجموعة، على هامش القمة المنعقدة في مدينة قازان الروسية: "ندين بشدة الهجمات على موظفي الأمم المتحدة والتهديدات لسلامتهم، وندعو إسرائيل إلى الكفّ فورًا عن خطوات كهذه"، مؤكدة في الوقت عينه ضرورة  الحفاظ على  سلامة الأراضي  اللبنانية.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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