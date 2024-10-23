قادة بريكس يطالبون بوقف إطلاق النار في غزة واستهداف موظفي الأمم المتحدة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 06:37 مساءً - دعا قادة دول مجموعة “البريكس”، في بيان اليوم الاربعاء، إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

قادة "بريكس" يطالبون بوقف فوري لإطلاق النار في غزة



وفي بيان مشترك نقلته "رويترز" عبرت بلدان المجموعة عن قلقها البالغ إزاء التأثير السلبي للعقوبات غير القانونية على الاقتصاد العالمي، وكذلك الصراعات المستمرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

قادة بريكس يطالبوا اسرائيل بوفق استهداف العاملين بالأمم المتحدة

ودعت الدول الأعضاء في مجموعة "بريكس"، إسرائيل إلى الكف عن استهداف العاملين في الأمم المتحدة، وذلك في أعقاب تعرض القوة الأممية المؤقتة في لاعتداءات خلال المواجهة بين الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله، وفق "فرانس برس".

وقال بيان دول المجموعة، على هامش القمة المنعقدة في مدينة قازان الروسية: "ندين بشدة الهجمات على موظفي الأمم المتحدة والتهديدات لسلامتهم، وندعو إسرائيل إلى الكفّ فورًا عن خطوات كهذه"، مؤكدة في الوقت عينه ضرورة الحفاظ على سلامة الأراضي اللبنانية.

السفير عزت سعد: مقترح الصين «بريكس بلس» فتح آفاقا جديدة أمام الدول النامية "إعلان قازان" لقمة بريكس.. توافق على دعم المبادرة الروسية لإنشاء بورصة حبوب.. تدشين منصة استثمارية جديدة لبنك التنمية.. وانضمام دولة فلسطين المستقلة إلى الأمم المتحدة ضمن حدود الرابع من يونيو 1967

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