مقتل وإصابة 17 شخصا في هجوم مسلح على شركة تركية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 06:37 مساءً - أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، اليوم الأربعاء، مقتل 3 أشخاص وإصابة 14 آخرين في هجوم استهدف منشآت شركة "صناعات الطيران والفضاء" التركية (توساش) في العاصمة أنقرة.

وقبل وقت سابق من اليوم وقع انفجار في مقر شركة تركية في أنقرة مع سماع إطلاق نار بحسب وكالة رويترز.

هجوم إرهابي فى أنقرة

وقال وزير الداخلية التركي إنه وقع هجوم إرهابي على مقر شركة توساش في أنقرة.

ضحايا جراء الهجوم على مقر شركة توساش

وأوضح أنه يوجد ضحايا جراء الهجوم على مقر شركة توساش بأنقرة.

وذكرت مصادر تركية ميدانية أن مجموعة مسلحة نفذت بداية تفجيرًا انتحاريًا، ثم اشتباكًا مسلحًا منسقًا، نفذه شخصان بواسطة أسلحة رشاشة.

وتصاعدت سحابة من الدخان الأبيض الكثيف في موقع الشركة عقب سماع الانفجار، فيما ذكرت قناة "خبر تورك" أنه ربما تم احتجاز رهائن.

وذكرت حسابات تركية نقلًا عن مصادر ميدانية من موقع الهجوم أن شخصان على الأقل هما من نفذا الهجوم على مقر الشركة التركية.

وهرعت على الفور عشرات الدوريات من فرق الأمن والإسعاف والإنقاذ إلى موقع الحادث للوقوف على الوضع وتقييم الأضرار وعلاج المصابين.

ودفعت وزارة الداخلية التركية بعناصر القوات الخاصة التركية، إلى موقع الهجوم المسلح، للسيطرة على المهاجمين وإنهاء الأزمة الحاصلة.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع وصور تظهر جانبًا من الأضرار التي خلفها الانفجار في مقر الشركة التركية.

وتضمنت مقاطع أخرى لقطات تظهر مجهولين يحملون أسلحة ويطلقون الرصاص، فيما يحاول بعض الأشخاص الاحتماء من الخطر.

وأظهرت لقطات أخرى عددًا من الأشخاص يجلسون في زاوية إحدى الغرف ولم تعرف هوياتهم وسط توقعات بأن يكون قد تم احتجازهم.

وقالت شبكة "سي إن إن ترك" الإخبارية إن عددًا من المسلحين نفذوا الهجوم المسلح، الذي تم خلاله تفجير سيارة في موقع الهجوم.

وأوضحت أن اشتباكًا مسلحًا ما يزال دائرًا في المنطقة، مشيرة إلى نقل موظفين للملاجئ واحتمال احتجاز المسلحين عددًا من الرهائن.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن تنفيذ الهجوم ولم ترد معلومات بشأن مصير المنفذين، وسط ترجيحات أولية بمسؤولية أحزاب كردية عن الهجوم.

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