رسميا، حزب الله ينعي خليفة نصرالله هاشم صفي الدين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 06:04 مساءً - نعى "حزب" الله اللبناني رسميا، رئيس المجلس التنفيذي بالحزب هاشم صفي الدين، وذلك بعد إعلان المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي مساء أمس الثلاثاء عن اغتياله.

مصير خليفة نصر الله بعد إعلان إسرائيل اغتياله

وقال الحزب في بيانه: "ننعى إلى أمة الشهداء والمجاهدين، أمة المقاومة والانتصار قائدا كبيرا وشهيدا عظيما ‏على طريق القدس رئيس ‏المجلس ‏التنفيذي في حزب الله العلامة ‏هاشم صفي الدين والذي ارتحل إلى ‏ربه مع ‌‏خيرة ‏من إخوانه المجاهدين راضيا مرضيا صابرا محتسبا، في غارة ‌‏صهيونية إجرامية عدوانية". ‏

وأضاف: "لقد التحق هاشم بأخيه شهيدنا الأسمى والأغلى الأمين العام ‌‏لحزب الله حسن نصر الله ‌‏ولقد كان نعم الأخ المواسي لأخيه، وكان ‌‏منه بمنزلة أبي الفضل العباس عليه السلام من أخيه الإمام الحسين ‏عليه ‌‌‏السلام، فكان أخاه وعضده وحامل رايته، ومحل ثقته، ‌‏ومعتمده في الشدائد ‏والكفيل في المصاعب، مضى على ما ‏مضى ‌‏عليه البدريّون ناصرًا لدين الله، تقيًا، صالحًا، رائدًا، ‏مدبّرًا، مديرًا، قائدًا ‌‏وشهيدا". ‏

حزب الله ينعي هاشم صفي الدين

وتابع: "لقد قدم هاشم صفي الدين جلّ حياته في خدمة حزب الله ‌‏والمقاومة الإسلامية ومجتمعها وأدار ‏على مدى ‏سنوات طويلة من عمره الشريف بمسؤولية ‌‏واقتدار المجلس التنفيذي ومؤسساته المختلفة ووحداته ‌‏العاملة ‌‏في مختلف المجالات وكل ما له صلة بعمل المقاومة قريبا من مجاهديها، لصيقًا بجمهورها محبا ‏لعوائل ‏شهدائها حتى حباه الله ‌‏بالكرامة شهيدًا في قافلة شهداء كربلاء النورانية".

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