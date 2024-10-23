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الرئيس الصيني يطالب بعدم تصعيد القتال في أوكرانيا والشرق الأوسط - أخبار كلمتك

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الرئيس الصيني يطالب بعدم تصعيد القتال في أوكرانيا والشرق الأوسط - أخبار كلمتك

الرئيس الصيني يطالب بعدم تصعيد القتال في أوكرانيا والشرق الأوسط - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 05:47 مساءً - أكد الرئيس الصيني، شي جين بينج، ضرورة عدم تصعيد القتال في أوكرانيا وغزة، وذلك في كلمة ألقاها اليوم الأربعاء، خلال افتتاح قمة دول مجموعة بريكس، التي يستضيفها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مدينة قازان.

 

افتتاح قمة دول مجموعة بريكس

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن الرئيس الصيني قوله: "تستمر أزمة أوكرانيا.. علينا احترام المبادئ الثلاثة المتمثلة بعدم توسع ميدان المعركة، عدم تصعيد القتال، وعدم صب الزيت على النار من قبل الأطراف المعنيين، بشكل يتيح تهدئة الوضع في أقرب وقت ممكن".

 

ومنذ بدء الحرب الروسية في أوكرانيا مطلع عام 2022، تؤكد بكين رسميًا وقوفها على الحياد في الحرب، إلا أن علاقتها بروسيا شهدت تقاربًا منذ ذلك الحين، ووفرت لها مساندة دبلوماسية واقتصادية.

إلى ذلك، وجهت دول غربية حليفة لكييف انتقادات إلى بكين على خلفية عدم إدانتها الصريحة للحرب الروسية.

 

 الرئيس الصيني يدعو لوقف إطلاق النار في غزة

وجدد  الرئيس الصيني  الدعوة إلى وقف لإطلاق النار  في أقرب فرصة ممكنة في الشرق الأوسط، حيث تخوض إسرائيل حربًا ضد حركة حماس في غزة، وعناصر حزب الله في لبنان.

وأضاف أن النزاع بين الأطراف المعنية يتصاعد، مشيرًا إلى أنه علينا وقف القتل والعمل بلا كلل للتوصل إلى تسوية شاملة وعادلة ودائمة للقضية الفلسطينية".

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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