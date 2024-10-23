الرئيس الصيني يطالب بعدم تصعيد القتال في أوكرانيا والشرق الأوسط - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 05:47 مساءً - أكد الرئيس الصيني، شي جين بينج، ضرورة عدم تصعيد القتال في أوكرانيا وغزة، وذلك في كلمة ألقاها اليوم الأربعاء، خلال افتتاح قمة دول مجموعة بريكس، التي يستضيفها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مدينة قازان.

افتتاح قمة دول مجموعة بريكس

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن الرئيس الصيني قوله: "تستمر أزمة أوكرانيا.. علينا احترام المبادئ الثلاثة المتمثلة بعدم توسع ميدان المعركة، عدم تصعيد القتال، وعدم صب الزيت على النار من قبل الأطراف المعنيين، بشكل يتيح تهدئة الوضع في أقرب وقت ممكن".

ومنذ بدء الحرب الروسية في أوكرانيا مطلع عام 2022، تؤكد بكين رسميًا وقوفها على الحياد في الحرب، إلا أن علاقتها بروسيا شهدت تقاربًا منذ ذلك الحين، ووفرت لها مساندة دبلوماسية واقتصادية.

إلى ذلك، وجهت دول غربية حليفة لكييف انتقادات إلى بكين على خلفية عدم إدانتها الصريحة للحرب الروسية.

الرئيس الصيني يدعو لوقف إطلاق النار في غزة

وجدد الرئيس الصيني الدعوة إلى وقف لإطلاق النار في أقرب فرصة ممكنة في الشرق الأوسط، حيث تخوض إسرائيل حربًا ضد حركة حماس في غزة، وعناصر حزب الله في لبنان.

وأضاف أن النزاع بين الأطراف المعنية يتصاعد، مشيرًا إلى أنه علينا وقف القتل والعمل بلا كلل للتوصل إلى تسوية شاملة وعادلة ودائمة للقضية الفلسطينية".

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