السفير عزت سعد: مقترح الصين «بريكس بلس» فتح آفاقا جديدة أمام الدول النامية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 05:47 مساءً - أكد السفير عزت سعد، مساعد وزير الخارجية الأسبق، رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية، أن الصين كانت بمثابة القوة الدافعة لتعزيز آلية تعاون مجموعة بريكس.

الصين عززت بريكس بمقترح بريكس بلس

وقال السفير عزت سعد، مساعد وزير الخارجية الأسبق، في مقابلة مع وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، إن اقتراح الصين عام 2017 لإنشاء منصة "بريكس بلس" لتعزيز التعاون مع الأسواق الناشئة والدول النامية الأخرى فتح "آفاقًا جديدة أمام دول جديدة للانضمام إلى التكتل".

وأضاف رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية، أن فوائد الاقتراح الصيني ظهرت جلية عندما انضمت دول جديدة إلى مجموعة بريكس، في حين تقدمت أكثر من 30 دولة أخرى رسميا بطلب العضوية أو أعربت عن اهتمامها بذلك.

وأرجع السفير عزت سعد، نجاح تلك الآلية في جذب المزيد من الدول إلى ثقتها في دول التجمع الأساسية وخاصة الصين.

الصين تمتلك ريادة فى مجالات الاقتصاد والحوكمة

وأشار سعد، إلى أن القيم التي تدافع عنها مجموعة بريكس تلقى صدى لدى دول الجنوب العالمي، مؤكدا على ريادة الصين في مجالات مثل الاقتصاد والمالية والحوكمة الرشيدة والتعددية التي تتميز بالمساواة والعدالة.

وأضاف الدبلوماسي المصري، أن "الصين تعتبر الصوت الحقيقي والموثوق به للدول النامية والأسواق الناشئة".

وأوضح، إنه من من بين الإنجازات الأخرى التي حققتها مجموعة بريكس إنشاء آليتين مهمتين للتعاون: بنك التنمية الجديد وترتيب احتياطي الطوارئ. وتوفر الآلية الأخيرة الدعم للدول التي تواجه حالات طوارئ مالية.

وأضاف مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن "كل هذه الترتيبات والاجتماعات والقمم توفر إطارًا مؤسسيًا للدول الأعضاء لتعزيز التنسيق والتفاعل".

مصر تشارك فى قمم بريكس منذ عام 2017

واستشهد السفير عزت سعد، بمصر كمثال للدول التي استفادت من تفاعلها مع مجموعة بريكس قبل الانضمام إليها رسميًا.

وأكد إن مشاركة مصر في قمم المجموعة منذ عام 2017، وعضويتها في بنك التنمية الجديد، عملا على تعزيز تعاونها مع الصين وروسيا والهند في عدة قطاعات.

وقال رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية، إن روح مجموعة بريكس تعكس المبادئ التي طالما دافعت عنها الصين والدول المؤسسة الأخرى، مضيفًا أن التكتل خرج من رحم يتسم بالظلم والتناقضات.

وتابع سعد قائلا: أن العدد المتزايد من طلبات الانضمام إلى مجموعة بريكس، هو علامة على الاستياء من الهيمنة والنفاق والمعايير المزدوجة للغرب وتجاهله للتعددية ومبادئ الأمم المتحدة.

وأضاف أن: "كل مجتمع له تراثه وثقافته وتقاليده التي يجب احترامها، وبالتالي لم يعد من المنطقي أن يؤمن الغرب أنه قادر على احتكار النظام الاقتصادي أو المالي العالمي".

وفى ختام المقابلة أعرب السفير عزت سعد، عن تفاؤله بأن تحمل قمة بريكس المنقعدة حاليا في مدينة قازان الروسية مبادرات أو خططا جديدة لتعزيز العدالة العالمية.

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