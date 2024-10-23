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بلينكن وبن سلمان يبحثان وقف التصعيد في غزة ولبنان - أخبار كلمتك

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بلينكن وبن سلمان يبحثان وقف التصعيد في غزة ولبنان - أخبار كلمتك

بلينكن وبن سلمان يبحثان وقف التصعيد في غزة ولبنان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 05:14 مساءً - أجرى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان آل سعود، في الرياض  اليوم الأربعاء، مباحثات مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن تناولت التطورات في غزة ولبنان، والجهود المبذولة لوقف العمليات العسكرية والتعامل مع تداعياتها الأمنية والإنسانية.

مباحثات بن سلمان مع وزير الخارجية الأمريكي 

وبحسب وكالة الأنباء السعودية " واس"، جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية، ومجالات التعاون المشترك، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

جولة جديدة في المنطقة استهلها بإسرائيل

وكان بلينكن بدأ جولة جديدة في المنطقة استهلها بإسرائيل حيث التقى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وقال إن  اغتيال زعيم حماس يحيي السنوار فرصة كبيرة لإعادة الرهائن إلى ديارهم".

وتعد هذه الجولة الإقليمية الحادية عشرة لبلينكن منذ بدء الحرب في قطاع غزة، بهدف الدفع في اتجاه وقف النار في غزة واحتواء التصعيد العسكري في المنطقة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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