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كيان الاحتلال الإسرائيلي يدعو مستوطنيه لمغادرة المناطق السياحية بسريلانكا - أخبار كلمتك

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كيان الاحتلال الإسرائيلي يدعو مستوطنيه لمغادرة المناطق السياحية بسريلانكا - أخبار كلمتك

كيان الاحتلال الإسرائيلي يدعو مستوطنيه لمغادرة المناطق السياحية بسريلانكا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 04:57 مساءً -  دعا مجلس الأمن القومي  في كيان الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، مستوطنيه إلى مغادرة بعض المناطق السياحية في جنوب سريلانكا فورًا، بسبب تهديد بهجوم محتمل.

 

إسرائيل تدعو مواطنيها لمغادرة المناطق السياحية بسريلانكا

 وقال المجلس وفقًا لـ"رويترز"، إن التحذير يتعلق بمنطقة أروجام باي وشواطئ في جنوب سريلانكا وغربها، وأنه يأتي نتيجة "لمعلومات حول تهديد يركز على المناطق السياحية والشواطئ".

ولم يحدد المجلس طبيعة التهديد بشكل دقيق، ودعا الإسرائيليين في بقية أنحاء سريلانكا إلى توخي الحذر وعدم التجمع بأعداد كبيرة في أماكن عامة.

 

السفارة الأمريكية في سريلانكا تطلق تحذيرا 

 وقال إن "المؤسسة الأمنية الإسرائيلية.. على اتصال وثيق بالسلطات الأمنية في سريلانكا وتتابع التطورات".

وأصدرت السفارة الأمريكية في سريلانكا أيضًا تحذيرًا أمنيًّا، قالت فيه إنها تلقت "معلومات موثوقة تحذر من هجوم يستهدف مواقع سياحية شهيرة في منطقة أروجام باي".

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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