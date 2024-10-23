هجوم إرهابي على مقر شركة في أنقرة بتركيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 04:57 مساءً - وقع إنفجار في مقر شركة تركية في أنقرة مع سماع إطلاق نار بحسب خبر عاجل لوكالة رويترز.

هجوم إرهابي فى أنقرة

وقالت وزير الداخلية التركي إنه وقع هجوم إرهابي على مقر شركة توساش في أنقرة.

ضحايا جراء الهجوم على مقر شركة توساش

وأوضح أنه يوجد ضحايا جراء الهجوم على مقر شركة توساش بأنقرة.

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