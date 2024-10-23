جدعون ساعر: مرشح ترامب لوزارة الخارجية صديق عظيم لإسرائيل - أخبار كلمتك

جدعون ساعر: مرشح ترامب لوزارة الخارجية صديق عظيم لإسرائيل - أخبار كلمتك

ادعو له، رئيس نادي كفر الشيخ يكشف آخر تطورات حالة اللاعب محمد شوقي - أخبار كلمتك

ادعو له، رئيس نادي كفر الشيخ يكشف آخر تطورات حالة اللاعب محمد شوقي - أخبار كلمتك

بالفيديو.. فضيحة مدوية تعصف بصنعاء عقب الكشف عن شبكة دعارة لقيادات الحوثيين - أخبار كلمتك

بالفيديو.. فضيحة مدوية تعصف بصنعاء عقب الكشف عن شبكة دعارة لقيادات الحوثيين - أخبار كلمتك

اليوم، فتح باب الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات للعام الدراسي 2024/2025 - أخبار كلمتك

اليوم، فتح باب الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات للعام الدراسي 2024/2025 - أخبار كلمتك

بدأت بصدفة، إمام عاشور يروي قصته مع كرة القدم حتى الوصول للقمة (فيديو) - أخبار كلمتك

بدأت بصدفة، إمام عاشور يروي قصته مع كرة القدم حتى الوصول للقمة (فيديو) - أخبار كلمتك

شاهد بالفيديو.. غارة امريكية تستهدف قيادات بارزة تقوم بهذا الامر - أخبار كلمتك

شاهد بالفيديو.. غارة امريكية تستهدف قيادات بارزة تقوم بهذا الامر - أخبار كلمتك

اثيوبي يقتل الصيعري واقربائه ينتقمون له ويقومون بقتله - أخبار كلمتك

اثيوبي يقتل الصيعري واقربائه ينتقمون له ويقومون بقتله - أخبار كلمتك

وفاة رجل دين بارز بعدن - أخبار كلمتك

وفاة رجل دين بارز بعدن - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار العالم

جيش الاحتلال: حزب الله أطلق 85 صاروخا منذ الصباح باتجاه شمال إسرائيل - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
جيش الاحتلال: حزب الله أطلق 85 صاروخا منذ الصباح باتجاه شمال إسرائيل - أخبار كلمتك

جيش الاحتلال: حزب الله أطلق 85 صاروخا منذ الصباح باتجاه شمال إسرائيل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 04:36 مساءً - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه رصد منذ صباح اليوم الأربعاء إطلاق 85 صاروخا من جنوب لبنان، باتجاه شمال إسرائيل.

جيش الاحتلال يرصد إطلاق 85 صاروخ من لبنان

وقال في بيان إنه "حتى الساعة 15:00 بالتوقيت المحلي عبرت اليوم الأربعاء حوالي 85 قذيفة أطلقها حزب الله من لبنان إلى إسرائيل"، مشددا على أن قوات  جيش الاحتلال ستواصل الدفاع عن دولة إسرائيل وشعبها ضد التهديد الذي تشكله منظمة حزب الله".

 اعتراض طائرة بدون طيار 


وأفاد في بيان آخر بأن سلاح الجو الإسرائيلي اعترض طائرة بدون طيار كانت تقترب من الأراضي الإسرائيلية من لبنان"، مؤكدا أنه تم اعتراض المسيرة قبل عبورها إلى الأراضي الإسرائيلية.

وأوضح أن عدد المسيرات التي اعترضها سلاح الجو في الشمال والجنوب اليوم وصل عددها إلى خمس طائرات.

إذاعة جيش الاحتلال: سقوط صاروخين على مصنعين في عكا وحيفا

جيش الاحتلال يأمر سكان صور اللبنانية بمغادرة منازلهم (فيديو)

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب،أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

أخبار ذات صلة

0 تعليق