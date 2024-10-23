جيش الاحتلال: حزب الله أطلق 85 صاروخا منذ الصباح باتجاه شمال إسرائيل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 04:36 مساءً - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه رصد منذ صباح اليوم الأربعاء إطلاق 85 صاروخا من جنوب لبنان، باتجاه شمال إسرائيل.

جيش الاحتلال يرصد إطلاق 85 صاروخ من لبنان

وقال في بيان إنه "حتى الساعة 15:00 بالتوقيت المحلي عبرت اليوم الأربعاء حوالي 85 قذيفة أطلقها حزب الله من لبنان إلى إسرائيل"، مشددا على أن قوات جيش الاحتلال ستواصل الدفاع عن دولة إسرائيل وشعبها ضد التهديد الذي تشكله منظمة حزب الله".

اعتراض طائرة بدون طيار



وأفاد في بيان آخر بأن سلاح الجو الإسرائيلي اعترض طائرة بدون طيار كانت تقترب من الأراضي الإسرائيلية من لبنان"، مؤكدا أنه تم اعتراض المسيرة قبل عبورها إلى الأراضي الإسرائيلية.

وأوضح أن عدد المسيرات التي اعترضها سلاح الجو في الشمال والجنوب اليوم وصل عددها إلى خمس طائرات.

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