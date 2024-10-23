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روسيا عن دعوة أوكرانيا للانضمام إلى الناتو: غير مسموح - أخبار كلمتك

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روسيا عن دعوة أوكرانيا للانضمام إلى الناتو: غير مسموح - أخبار كلمتك

روسيا عن دعوة أوكرانيا للانضمام إلى الناتو: غير مسموح - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 04:36 مساءً -  أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن دعوة أوكرانيا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، "الناتو"، لا يمكن أن تكون موضوعًا للمفاوضات مع روسيا، لا اليوم ولا في المستقبل.

 

دعوة كييف للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي

 وقالت زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء: "دعوة كييف للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي لا يمكن أن تكون موضوع مفاوضات مع روسيا، سواء الآن أو في المستقبل".


وشددت على أن رغبة كييف في الانضمام إلى التحالف على حساب أمن روسيا، إلى جانب الإرهاب ضد الروس في دونباس، هي أحد أسباب الأزمة الأوكرانية وبدء العملية العسكرية الخاصة.

 

وفي وقت سابق، نشرت صحيفة أمريكية مقالًا ذكّرت فيه أن "سلطات كييف تجري مفاوضات مغلقة بشأن تسليم جزء من أراضي أوكرانيا مقابل العضوية في حلف شمال الأطلسي".

 

 وبحسب الصحيفة، بدأت كييف في النظر بخيارات بديلة لإنهاء الصراع على خلفية نقص المساعدة العسكرية من حلفائها، مدركة استحالة الوصول إلى حدود عام 1991.

 

شروط بدء المفاوضات بشأن أوكرانيا

 وفي يونيو من العام الحالي، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في اجتماع بوزارة الخارجية الروسية، شروط بدء المفاوضات بشأن أوكرانيا، ومن بينها رفض نظام كييف الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي. وأشار الرئيس الروسي، إلى أنه من أجل التوصل إلى حل سلمي للصراع، تحتاج روسيا إلى وضع محايد وغير انحيازي وخالٍ من الأسلحة النووية كجمهورية ما بعد الاتحاد السوفيتي.

وفي بداية شهر أكتوبر الأول الجاري، أجرى الأمين العام الجديد لحلف شمال الأطلسي مارك روتيه، زيارة إلى كييف. 

 

حلف شمال الأطلسي

 وقال خلال الزيارة إنه "سيأتي اليوم الذي تصبح فيه أوكرانيا عضوا كامل العضوية في حلف شمال الأطلسي، ولا تملك روسيا حق النقض في هذه القضية"، بحسب زعمه.
في الوقت نفسه، لم يحدد الأمين العام للحلف أي إطار زمني لدعوة أوكرانيا المحتملة للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، الأمر الذي يتطلب قرارا بالإجماع من جميع أعضاء الحلف.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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