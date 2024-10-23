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مستوطنون إسرائيليون يهدمون 15 منزلا في مدينة الخليل وينهبون محتوياتها - أخبار كلمتك

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مستوطنون إسرائيليون يهدمون 15 منزلا في مدينة الخليل وينهبون محتوياتها - أخبار كلمتك

مستوطنون إسرائيليون يهدمون 15 منزلا في مدينة الخليل وينهبون محتوياتها - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 03:45 مساءً -  ذكرت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأربعاء، أن مجموعة من المستوطنين الإسرائيليين هدموا 15 منزلا لفلسطينيين في تجمع خربة "جورة الخيل" شرق بلدة سعير شرق مدينة الخليل بالضفة الغربية. 

 

مستوطنون إسرائيليون يهدمون منازل الفلسطينيين 

 وقال  شهود عيان إن المستوطنين استولوا على محتويات المنازل التي هدموها وأتلفوها بالكامل، بعد أن أجبروا أصحابها على الرحيل عنها قسرا قبل يومين.

وأكد شهود العيان أن عدد المنازل التي وجدوها مهدومة بشكل كامل تزيد على 15 مسكنا ومنشأة، وأنهم لم يعلموا بعملية الهدم التي رجح أنها وقعت خلال اليومين الماضيين، إلا بعد أن تمكن أحد الأهالي من الوصول إلى المنطقة، لتفقد مساكنهم وحاجياتهم التي رحلوا عنها قسرا بسبب تصاعد اعتداءات المستوطنين بحقهم.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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