بوتين في حضور السيسي: الدولار يستخدم كسلاح ومضطرون للبحث عن بدائل أخرى - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 03:17 مساءً - أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن الدولار يستخدم بالفعل كسلاح، مشيرًا إلى أن ذلك يعد خطأ كبيرًا.

لا يزال الدولار أهم أداة للتمويل العالمي

وقال بوتين في اجتماع قمة "البريكس" الموسع، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم: "يُستخدم الدولار كسلاح، ونحن نرى هذا، أعتقد أن هذا خطأ كبير يرتكبه أولئك الذين يفعلون ذلك.. لا يزال الدولار أهم أداة للتمويل العالمي، لكننا لسنا من يفعل ذلك".

مضطرون للبحث عن بدائل الدولار

وتابع: "نحن لا نتخلى عن الدولار، ولا نحاربه، لكن إذا لم يُسمح لنا بالعمل فماذا نفعل؟ نحن مضطرون للبحث عن بدائل أخرى وهذا ما يحدث".

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