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بوتين في حضور السيسي: الدولار يستخدم كسلاح ومضطرون للبحث عن بدائل أخرى - أخبار كلمتك

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بوتين في حضور السيسي: الدولار يستخدم كسلاح ومضطرون للبحث عن بدائل أخرى - أخبار كلمتك

بوتين في حضور السيسي: الدولار يستخدم كسلاح ومضطرون للبحث عن بدائل أخرى - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 03:17 مساءً - أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن الدولار يستخدم بالفعل كسلاح، مشيرًا إلى أن ذلك يعد خطأ كبيرًا.

لا يزال الدولار أهم أداة للتمويل العالمي

وقال بوتين في اجتماع قمة "البريكس" الموسع، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم: "يُستخدم الدولار كسلاح، ونحن نرى هذا، أعتقد أن هذا خطأ كبير يرتكبه أولئك الذين يفعلون ذلك.. لا يزال الدولار أهم أداة للتمويل العالمي، لكننا لسنا من يفعل ذلك".

 مضطرون للبحث عن بدائل الدولار

وتابع: "نحن لا نتخلى عن الدولار، ولا نحاربه، لكن إذا لم يُسمح لنا بالعمل فماذا نفعل؟ نحن مضطرون للبحث عن بدائل أخرى وهذا ما يحدث".

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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