الرئيس الإيراني يهاجم أمريكا: سبب الحروب في العالم، وغزة ولبنان أكبر مثال - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 02:56 مساءً - قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الأربعاء خلال مشاركته في القمة الـ١٦ لمجموعة بريكس إن الولايات المتحدة الأمريكية تتسبب بالحروب في العالم، مستشهدًا بالحرب على قطاع غزة ولبنان.

أمريكا تتسبب فى إشعال الحروب بالعالم

وأضاف الرئيس الإيراني:" استمرار الوضع الراهن في فلسطين ولبنان سيجعل العالم يواجه الحرب وانعدام الأمن".

ودعا الرئيس الإيراني مجموعة بريكس لتوظيف قدراتها لوقف الحرب في غزة ولبنان وخفض التوتر الإقليمي.

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