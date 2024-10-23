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الرئيس الإيراني يهاجم أمريكا: سبب الحروب في العالم، وغزة ولبنان أكبر مثال - أخبار كلمتك

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الرئيس الإيراني يهاجم أمريكا: سبب الحروب في العالم، وغزة ولبنان أكبر مثال - أخبار كلمتك

الرئيس الإيراني يهاجم أمريكا: سبب الحروب في العالم، وغزة ولبنان أكبر مثال - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 02:56 مساءً - قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الأربعاء خلال مشاركته في القمة الـ١٦ لمجموعة بريكس  إن الولايات المتحدة الأمريكية تتسبب بالحروب في العالم،  مستشهدًا بالحرب على قطاع غزة ولبنان.

أمريكا تتسبب فى إشعال الحروب بالعالم

وأضاف الرئيس الإيراني:" استمرار الوضع الراهن في فلسطين ولبنان سيجعل العالم يواجه الحرب وانعدام الأمن".

ودعا الرئيس الإيراني  مجموعة بريكس لتوظيف قدراتها لوقف الحرب في غزة ولبنان وخفض التوتر الإقليمي.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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