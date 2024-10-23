جدعون ساعر: مرشح ترامب لوزارة الخارجية صديق عظيم لإسرائيل - أخبار كلمتك

جدعون ساعر: مرشح ترامب لوزارة الخارجية صديق عظيم لإسرائيل - أخبار كلمتك

ادعو له، رئيس نادي كفر الشيخ يكشف آخر تطورات حالة اللاعب محمد شوقي - أخبار كلمتك

ادعو له، رئيس نادي كفر الشيخ يكشف آخر تطورات حالة اللاعب محمد شوقي - أخبار كلمتك

بالفيديو.. فضيحة مدوية تعصف بصنعاء عقب الكشف عن شبكة دعارة لقيادات الحوثيين - أخبار كلمتك

بالفيديو.. فضيحة مدوية تعصف بصنعاء عقب الكشف عن شبكة دعارة لقيادات الحوثيين - أخبار كلمتك

اليوم، فتح باب الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات للعام الدراسي 2024/2025 - أخبار كلمتك

اليوم، فتح باب الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات للعام الدراسي 2024/2025 - أخبار كلمتك

بدأت بصدفة، إمام عاشور يروي قصته مع كرة القدم حتى الوصول للقمة (فيديو) - أخبار كلمتك

بدأت بصدفة، إمام عاشور يروي قصته مع كرة القدم حتى الوصول للقمة (فيديو) - أخبار كلمتك

شاهد بالفيديو.. غارة امريكية تستهدف قيادات بارزة تقوم بهذا الامر - أخبار كلمتك

شاهد بالفيديو.. غارة امريكية تستهدف قيادات بارزة تقوم بهذا الامر - أخبار كلمتك

اثيوبي يقتل الصيعري واقربائه ينتقمون له ويقومون بقتله - أخبار كلمتك

اثيوبي يقتل الصيعري واقربائه ينتقمون له ويقومون بقتله - أخبار كلمتك

وفاة رجل دين بارز بعدن - أخبار كلمتك

وفاة رجل دين بارز بعدن - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار العالم

بوتين يقترح إنشاء منصة مالية جديدة لمجموعة البريكس تضم مصر - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
بوتين يقترح إنشاء منصة مالية جديدة لمجموعة البريكس تضم مصر - أخبار كلمتك

بوتين يقترح إنشاء منصة مالية جديدة لمجموعة البريكس تضم مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 02:56 مساءً -  قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنّ تجمع الـ بريكس يسعى لتحقيق أجندة الأمم المتحدة في مجال التنمية المستدامة، مبينًا أنَّ الحفاظ على مواقع البريكس في الاقتصاد العالمي يتم بقوة، وأوضح أنَّ دول بريكس تظهر المرونة من خلال سياساتها الاقتصادية المسؤولة.

 

زيادة التعاون في مجال توسيع التجارة الإلكترونية

 وأضاف بوتين خلال كلمته في قمة تجمع البريكس بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي: “نعمل على زيادة التعاون في مجال توسيع التجارة الإلكترونية، ونقترح إنشاء منصة مالية جديدة لـ مجموعة البريكس لدعم الاقتصاد، إذ أن بعض الدول تعاني انخفاضا في الأرباح بسبب ارتفاع التضخم”.

 

 تشكيل هيئات خاصة بالإنتاج الزراعي 

وأوضح «بوتين» أنه يجب تشكيل هيئات خاصة بالإنتاج الزراعي لخدمة المستهلك والمنتج، مشيرًا إلى أنَّ هناك تغيرات كبيرة تحدث في العالم، إذ أن مركز الاقتصاد ينتقل في اتجاه الدول النامية.

بينهم السيسى وآبي أحمد، صورة تجمع زعماء نصف سكان الأرض

بحضور السيسي، قادة بريكس يلتقطون الصور التذكارية

نقدم لكم من خلال موقع (كلمتك) ، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

أخبار ذات صلة

0 تعليق