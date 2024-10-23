بوتين يقترح إنشاء منصة مالية جديدة لمجموعة البريكس تضم مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 02:56 مساءً - قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنّ تجمع الـ بريكس يسعى لتحقيق أجندة الأمم المتحدة في مجال التنمية المستدامة، مبينًا أنَّ الحفاظ على مواقع البريكس في الاقتصاد العالمي يتم بقوة، وأوضح أنَّ دول بريكس تظهر المرونة من خلال سياساتها الاقتصادية المسؤولة.

زيادة التعاون في مجال توسيع التجارة الإلكترونية

وأضاف بوتين خلال كلمته في قمة تجمع البريكس بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي: “نعمل على زيادة التعاون في مجال توسيع التجارة الإلكترونية، ونقترح إنشاء منصة مالية جديدة لـ مجموعة البريكس لدعم الاقتصاد، إذ أن بعض الدول تعاني انخفاضا في الأرباح بسبب ارتفاع التضخم”.

تشكيل هيئات خاصة بالإنتاج الزراعي

وأوضح «بوتين» أنه يجب تشكيل هيئات خاصة بالإنتاج الزراعي لخدمة المستهلك والمنتج، مشيرًا إلى أنَّ هناك تغيرات كبيرة تحدث في العالم، إذ أن مركز الاقتصاد ينتقل في اتجاه الدول النامية.

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