جدعون ساعر: مرشح ترامب لوزارة الخارجية صديق عظيم لإسرائيل - أخبار كلمتك

جدعون ساعر: مرشح ترامب لوزارة الخارجية صديق عظيم لإسرائيل - أخبار كلمتك

ادعو له، رئيس نادي كفر الشيخ يكشف آخر تطورات حالة اللاعب محمد شوقي - أخبار كلمتك

ادعو له، رئيس نادي كفر الشيخ يكشف آخر تطورات حالة اللاعب محمد شوقي - أخبار كلمتك

بالفيديو.. فضيحة مدوية تعصف بصنعاء عقب الكشف عن شبكة دعارة لقيادات الحوثيين - أخبار كلمتك

بالفيديو.. فضيحة مدوية تعصف بصنعاء عقب الكشف عن شبكة دعارة لقيادات الحوثيين - أخبار كلمتك

اليوم، فتح باب الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات للعام الدراسي 2024/2025 - أخبار كلمتك

اليوم، فتح باب الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات للعام الدراسي 2024/2025 - أخبار كلمتك

بدأت بصدفة، إمام عاشور يروي قصته مع كرة القدم حتى الوصول للقمة (فيديو) - أخبار كلمتك

بدأت بصدفة، إمام عاشور يروي قصته مع كرة القدم حتى الوصول للقمة (فيديو) - أخبار كلمتك

شاهد بالفيديو.. غارة امريكية تستهدف قيادات بارزة تقوم بهذا الامر - أخبار كلمتك

شاهد بالفيديو.. غارة امريكية تستهدف قيادات بارزة تقوم بهذا الامر - أخبار كلمتك

اثيوبي يقتل الصيعري واقربائه ينتقمون له ويقومون بقتله - أخبار كلمتك

اثيوبي يقتل الصيعري واقربائه ينتقمون له ويقومون بقتله - أخبار كلمتك

وفاة رجل دين بارز بعدن - أخبار كلمتك

وفاة رجل دين بارز بعدن - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار العالم

إقبال كبير على التصويت المبكر في الانتخابات الأمريكية، وعدد الناخبين يصل 18 مليون - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 02:39 مساءً - الانتخابات الرئاسية الأمريكية، في الـ ٥ من شهر نوفمبر القادم تنطلق الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية، سيكون ملايين الأمريكيين قد أدلوا بالفعل بأصواتهم لاختيار رئيس جديد.

 

موعد الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية 

 وبدأ التصويت المبكر في عدد من الولايات الأمريكية  وسجل إقبال لافت على التصويت، وصل إلى 18 مليون ناخب.

 ومنذ ثمانينيات القرن الماضي، خففت العديد من الولايات القواعد المتعلقة بإصدار بطاقات الاقتراع الغيابي، وسمحت للناخبين بالإدلاء بأصواتهم شخصيا قبل يوم الانتخابات، أو الاقتراع عبر البريد.

 

التصويت المبكر  في الانتخابات الأمريكية 

ويتيح النظام الانتخابي  فرصة التصويت المبكر في جميع الولايات باستثناء، ميسيسيبي ونيوهامبشير وألاباما، وفقا للمؤتمر الوطني للمجالس التشريعية.

ويسمح هذا الإجراء للناخبين المسجلين بالإدلاء بأصواتهم شخصيًا في مراكز الاقتراع قبل الموعد الرسمي للانتخابات. 

وتختلف مواعيد بدء التصويت المبكر بين الولايات، إذ تبدأ بعض الولايات في سبتمبر، بينما تنتظر ولايات أخرى حتى منتصف أكتوبر، أو حتى قبل أيام من موعد الانتخابات في نوفمبر.

txt

احتواء مثلث حماس وحزب الله أبرزها.. 3 مطالب محددة لهوكشتاين.. سيناريوهات زيارة بلينكن للشرق الأوسط مع اقتراب الانتخابات الأمريكية

txt

أسبوعان على انطلاق الانتخابات الرئاسية الأمريكية.. ترامب يتفوق لأول مرة على هاريس في الاستطلاعات.. وباراك أوباما يدخل على الخط

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

أخبار ذات صلة

0 تعليق