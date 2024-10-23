إقبال كبير على التصويت المبكر في الانتخابات الأمريكية، وعدد الناخبين يصل 18 مليون - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 02:39 مساءً - الانتخابات الرئاسية الأمريكية، في الـ ٥ من شهر نوفمبر القادم تنطلق الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية، سيكون ملايين الأمريكيين قد أدلوا بالفعل بأصواتهم لاختيار رئيس جديد.

موعد الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية

وبدأ التصويت المبكر في عدد من الولايات الأمريكية وسجل إقبال لافت على التصويت، وصل إلى 18 مليون ناخب.

ومنذ ثمانينيات القرن الماضي، خففت العديد من الولايات القواعد المتعلقة بإصدار بطاقات الاقتراع الغيابي، وسمحت للناخبين بالإدلاء بأصواتهم شخصيا قبل يوم الانتخابات، أو الاقتراع عبر البريد.

التصويت المبكر في الانتخابات الأمريكية

ويتيح النظام الانتخابي فرصة التصويت المبكر في جميع الولايات باستثناء، ميسيسيبي ونيوهامبشير وألاباما، وفقا للمؤتمر الوطني للمجالس التشريعية.

ويسمح هذا الإجراء للناخبين المسجلين بالإدلاء بأصواتهم شخصيًا في مراكز الاقتراع قبل الموعد الرسمي للانتخابات.

وتختلف مواعيد بدء التصويت المبكر بين الولايات، إذ تبدأ بعض الولايات في سبتمبر، بينما تنتظر ولايات أخرى حتى منتصف أكتوبر، أو حتى قبل أيام من موعد الانتخابات في نوفمبر.

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