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من روسيا، الرئيس الإيراني يوجه رسالة تحذير لإسرائيل - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 01:56 مساءً - حذر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الأربعاء خلال مشاركته في القمة الـ١٦ لمجموعة بريكس بمدينة قازان الروسية،  من أن إسرائيل ستتلقى ردًّا صارمًا حال ارتكابها أي أخطاء ضد طهران.

الرئيس الإيراني يوجه رسالة تهديد لإسرائيل 

وقال الرئيس الإيراني: "إننا نسعى إلى منع انتشار التوتر والصراع في المنطقة واستمرار جرائم الكيان الصهيوني في غزة ولبنان لم يبق لنا خيارًا غير الرد عليه".

وأضاف الرئيس الإيراني: "الكيان الصهيوني يواصل جرائمه بسبب الدعم الغربي وممارساته تهدف إلى إحراق المنطقة بأكملها"، مشددًا على أن "رسالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية وأدائها هو نشر السلام والصداقة، فيما رسالة الكيان الصهيوني وأداءه هو الإجرام والمجازر وإشعال الحروب".

 

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الطاقة الذرية الإيرانية تحذر إسرائيل: يمكننا التصدي لأي هجوم وردنا سيكون مدمر

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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