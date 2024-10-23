من روسيا، الرئيس الإيراني يوجه رسالة تحذير لإسرائيل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 01:56 مساءً - حذر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الأربعاء خلال مشاركته في القمة الـ١٦ لمجموعة بريكس بمدينة قازان الروسية، من أن إسرائيل ستتلقى ردًّا صارمًا حال ارتكابها أي أخطاء ضد طهران.

الرئيس الإيراني يوجه رسالة تهديد لإسرائيل

وقال الرئيس الإيراني: "إننا نسعى إلى منع انتشار التوتر والصراع في المنطقة واستمرار جرائم الكيان الصهيوني في غزة ولبنان لم يبق لنا خيارًا غير الرد عليه".

وأضاف الرئيس الإيراني: "الكيان الصهيوني يواصل جرائمه بسبب الدعم الغربي وممارساته تهدف إلى إحراق المنطقة بأكملها"، مشددًا على أن "رسالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية وأدائها هو نشر السلام والصداقة، فيما رسالة الكيان الصهيوني وأداءه هو الإجرام والمجازر وإشعال الحروب".

الطاقة الذرية الإيرانية تحذر إسرائيل: يمكننا التصدي لأي هجوم وردنا سيكون مدمر

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