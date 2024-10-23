بينهم السيسى وآبي أحمد، صورة تجمع زعماء نصف سكان الأرض - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 01:56 مساءً - تشهد مدينة قازان الروسية حدثًا استثنائيًّا يتصدر وسائل الإعلام حول العالم، حيث يتوقع الخبراء أن القمة السادسة عشرة لمجموعة "بريكس" لعام 2024، ستغير وجه العالم للكثير من الاسباب على رأسها الجانب الاقتصادي.

زعماء 45% من تعداد سكان العالم

وتم التقاط صورة لزعماء قادة البريكس صباح اليوم حيث أصبحت حديث الخبراء ورواد وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يجتمع في هذه الصورة زعماء لدول يشكل سكانها نصف كوكب الأرض، وتحديدا نحو 45.2% من تعداد سكان العالم.

وتوسط الصورة، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي تترأس بلاده القمة الحالية لهذه العام، فيما وقف على يمينه، كل من رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بيند، ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا، والرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد علي.

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وعلى يمين الرئيس بوتين، وقف رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، محمد بن زايد آل نهيان والرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، وزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا.

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