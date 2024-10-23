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204 شهداء ومصابين، جيش الاحتلال يرتكب 6 مجازر جديدة في غزة - أخبار كلمتك

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204 شهداء ومصابين، جيش الاحتلال يرتكب 6 مجازر جديدة في غزة - أخبار كلمتك

204 شهداء ومصابين، جيش الاحتلال يرتكب 6 مجازر جديدة في غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 01:28 مساءً - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان اليوم الأربعاء،  ان جيش الاحتلال ارتكب 6 مجازر في قطاع غزة  وصل منها للمستشفيات 74 شهيدا و130 مصابا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

 

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة 

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيانها:" إن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي ارتفع إلى 42 ألفا و792 شهيدا و100 ألف 412 مصابا منذ 7 أكتوبر الماضي".

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وزير الخارجية لنظيره الروسي: أحداث غزة ولبنان تنذر بانجراف المنطقة إلى حرب إقليمية

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استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين في أكثر من 20 غارة إسرائيلية على شمال غزة

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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