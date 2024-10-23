204 شهداء ومصابين، جيش الاحتلال يرتكب 6 مجازر جديدة في غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 01:28 مساءً - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان اليوم الأربعاء، ان جيش الاحتلال ارتكب 6 مجازر في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 74 شهيدا و130 مصابا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيانها:" إن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي ارتفع إلى 42 ألفا و792 شهيدا و100 ألف 412 مصابا منذ 7 أكتوبر الماضي".

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