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حسن نصر الله يمنح الشعب اللبناني هدية ثمينة بعد استشهاده (صور) - أخبار كلمتك

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حسن نصر الله يمنح الشعب اللبناني هدية ثمينة بعد استشهاده (صور) - أخبار كلمتك

حسن نصر الله يمنح الشعب اللبناني هدية ثمينة بعد استشهاده (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 01:12 مساءً - نشر أحد المزادات العلنية غرضا ثمينا امتلكه الأمين العام الراحل لـ"حزب الله" حسن نصرالله، وأكد أن ريعه سيعود للشعب اللبناني.

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بيع خاتم حسن نصرالله

وأفادت وكالة "إرنا" أن شبكة "أفق" الإيرانية تعتزم بيع خاتم الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله، الذي قتل في غارة إسرائيلية الشهر الماضي، في مزاد علني وسيعود ريعه للشعب اللبناني.

خاتم حسن نصر الله، كلمتك 
خاتم حسن نصر الله، كلمتك 

وقال النائب في مجلس الشورى الإيراني، مجتبى رحماندوست، لشبكة "أفق"، إن الخاتم الذي تلقاه كهدية من نصر الله، في فبراير 2014، سيتم بيعه في مزاد علني يعود ريعه للشعب اللبناني وستفتح المزايدة عليه بمبلغ قدره 5 مليارات تومان ما يعادل تقريبا 113 ألف دولار.

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 قصف جوي على الضاحية الجنوبية لبيروت

واغتال جيش الإحتلال الإسرائيلي الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله، في قصف جوي على الضاحية الجنوبية لبيروت، في شهر سبتمبر الماضي.

الجيش الإسرائيلي يؤكد اغتيال هاشم صفي الدين المرشح لخلافة حسن نصر الله

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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