حسن نصر الله يمنح الشعب اللبناني هدية ثمينة بعد استشهاده (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 01:12 مساءً - نشر أحد المزادات العلنية غرضا ثمينا امتلكه الأمين العام الراحل لـ"حزب الله" حسن نصرالله، وأكد أن ريعه سيعود للشعب اللبناني.

بيع خاتم حسن نصرالله

وأفادت وكالة "إرنا" أن شبكة "أفق" الإيرانية تعتزم بيع خاتم الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله، الذي قتل في غارة إسرائيلية الشهر الماضي، في مزاد علني وسيعود ريعه للشعب اللبناني.

خاتم حسن نصر الله، كلمتك

وقال النائب في مجلس الشورى الإيراني، مجتبى رحماندوست، لشبكة "أفق"، إن الخاتم الذي تلقاه كهدية من نصر الله، في فبراير 2014، سيتم بيعه في مزاد علني يعود ريعه للشعب اللبناني وستفتح المزايدة عليه بمبلغ قدره 5 مليارات تومان ما يعادل تقريبا 113 ألف دولار.

قصف جوي على الضاحية الجنوبية لبيروت

واغتال جيش الإحتلال الإسرائيلي الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله، في قصف جوي على الضاحية الجنوبية لبيروت، في شهر سبتمبر الماضي.

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