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الطاقة الذرية الإيرانية تحذر إسرائيل: يمكننا التصدي لأي هجوم وردنا سيكون مدمر - أخبار كلمتك

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الطاقة الذرية الإيرانية تحذر إسرائيل: يمكننا التصدي لأي هجوم وردنا سيكون مدمر - أخبار كلمتك

الطاقة الذرية الإيرانية تحذر إسرائيل: يمكننا التصدي لأي هجوم وردنا سيكون مدمر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 12:55 مساءً - أعلنت  منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، في بيان  اليوم الأربعاء، أن أي اعتداء على المنشآت النووية الإيرانية سيقابل برد مدمر.

إيران تتعهد برد قاس على أي هجوم يستهدف المنشأت النووية 

وقالت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، في بيانها:" قدراتنا الدفاعية والأمنية بلغت مستوى يمكننا من التصدي لأي تهديد".

 يأتي ذلك في ظل استعدادات جيش الاحتلال الإسرائيلي لشن هجومًا موسعًا على إيران،  وتهديده بضرب المنشآت النووية. 

وكشفت تقارير إعلامية أن روسيا زودت إيران بمنظومات دفاع جوي من طراز إس ٤٠٠.  

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تحذير روسي لإسرائيل من ضرب البرنامج النووي الإيراني

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إعلام إسرائيلي: الجيش أنهى الاستعداد للهجوم على إيران ونتنياهو قد يقيل جالانت

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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